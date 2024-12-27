應曉薇「人生全變了」要求對質官員　檢察官：白紙黑字不委屈

▲台北市議員應曉薇否認為京華城案施壓官員，要求與作證公務員對質。（資料照／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市議員應曉薇因涉嫌收賄5250萬元，施壓、斥責市府官員，協助京華城取得違法容積獎勵，遭起訴求刑共16年半，台北地院27日晚上開庭審理時，應曉薇不斷喊冤，強調只是幫民眾陳情，沒有收賄，應曉薇反問檢察官「寧可相信可能瀆職的事務官(公務員)」要求法官安排對質、測謊；蒞庭檢察官則秀出會議記錄嗆應曉薇「白紙黑字」，「妳不委屈」。

電視劇演員出身的應曉薇，因為企圖從台中水湳機場離境遭緊急拘提後，收押至今4個月被依違背職務收賄罪嫌起訴後，首度面對法官就表示，「從8月27日開始，我的人生全毀了呀！」應曉薇表示檢察官誤會了很多事情，不解為何8年前接到京華城的陳情，8年後變成弊案。

應曉薇表示跟沈慶京認識30多年了，「他行賄我幹什麼呢？」應曉薇解釋，沈慶京捐錢給5個公益協會，是因為疫情期間，要幫助被稱為破口的萬華商家，協會還用這些捐款，帶低收入學生去坐最高級郵輪，「謝謝沈先生慷慨捐錢，我常鼓勵他多做好事」。

法官聽到此處，提醒應曉薇，被告不自證己罪，但如果真的有帶學生去坐郵輪，應該要提供單據證據，不能只是法庭上說而已，應曉薇順勢表示想證明自己清白，但是因為遭造收押，「看不到太陽、星星、月亮，連去找證明都沒辦法」，希望法官馬上放她回家，很快就能整理出證據。

▲北檢起訴指控應曉薇收賄後的款項用途 。（圖／記者黃宥寧製）

檢察官則回應「妳不委屈」，並秀出沈慶京贈與的支票，以及應曉薇指示助理提領現金200萬元，之後不到1小時，錢就存進應曉薇的信用卡帳戶，檢察官並唸出起訴書內容，直指應曉薇多次施壓北市都發局前執行秘書劉秀玲，劉秀玲堅持依法行政，卻收到市長室秘書轉傳的LINE訊息責難。

檢察官認為應曉薇與沈慶京知道彼此的私人手機號碼，關係密切，且一致把捐款給相關5協會的緣由，都推給已往生的易經大師余雪鴻，顯然已經套好說詞，加上有逃亡事實，若交保在外，可能再用市議員職權施壓官員，影響證詞，因此仍建議法官將應曉薇收押禁見。

應曉薇提高音量說檢察官「寧可相信一個可能瀆職的事務官(指公務員)，也不相信市議員」，應曉薇否認施壓官員，也沒有傳過訊息給市府官員，搞不清楚劉秀玲長得什麼樣子，沒有施壓，希望法官讓她跟劉秀玲對質、測謊，最後還補上一句「不讓我回家怎麼找證據啊！」