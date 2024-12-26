入冬首波「強烈冷氣團」明殺到！全台急凍轉濕冷　跌破10℃時間曝

▲明（27日）受強烈大陸冷氣團及南方雲系影響，各地轉冷又轉溼。（示意圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

今天(26日)東北季風增強，北台灣白天高溫降至20度左右，中南部、花東仍有24至27度，尚未感受到轉涼。不過，中央氣象署提醒，今年入冬首波強烈大陸冷氣團將在明（27日）逐漸南下，各地會感受到明顯轉涼，到了周日（29日）清晨冷空氣及輻射冷卻影響，氣溫最低，部分區域甚至可能低於10度。

氣象署指出，明天冷空氣進一步增強，為強烈大陸冷氣團等級，同時受到南方雲系影響，各地天氣轉冷、轉溼，各地都有降雨的可能，其中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區陰雨的情況較長，其餘地區則是雲多、局部區域不時偶有飄雨或一陣小雨，雨勢雖不大但仍建議攜帶雨具備用。

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▲天氣趨勢。（圖／氣象署，下同）

溫度方面，清晨各地低溫約14至16度，感受偏冷，白天高溫除北部降溫外，中南部、花東地區也會感受到轉涼，北部高溫下降至16、17度，其餘地區也來到20度左右；離島全天氣溫，澎湖15至18度，金門12至16度，馬祖12至14度。

到了周六、周日（28日、29日），清晨強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷，北部、東北部11~15度，中部12~19度，南部12~21度，東部13~17度，東南部15~18度；澎湖14~16度，金門11~15度，馬祖9~11度。要特別注意的是，周日清晨輻射冷卻及冷空氣雙重影響，部分區域可能更低，須注意低於10度低溫之表現。

此外，周六是水氣逐漸減少的過程，基隆北海岸、大台北及東半部地區有局部短暫雨，西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；周日環境更乾，各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，溫度逐漸回升。

氣象署預估，下周二（12/31）)東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼，下周三（1/1）、下周四（1/2）東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，周四南部地區也有零星降雨機率。