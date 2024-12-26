▲台61線南下蘆竹路段道路，路燈施工管制3天。（圖／北區養護工程分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為維護道路路燈品質，公路局北區養護工程分局中壢工務段預定於今年12月30日迄明(114年)1月2、 3日，每日9時至下午4時止，封閉台61主線南下16.89K-17.9K內側車道理路燈施工作業(遇雨順延)，欲往竹圍、大園地區的用路人，請行駛外側車道。

中壢工務段26日籲請用路人，行經該路段車輛遵循標誌及交管人員指示減速慢行或提前改道行駛避開施工路段，以維行車安全。