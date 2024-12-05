昨3死1重傷…台61又傳死亡事故！駕駛下車查看遭聯結車撞噴亡

記者唐詠絮／彰化報導

桃園台61線北向21.3K處昨(4日)發生一起3輛大貨車追撞車禍，造成3死1重傷的慘劇，怎料芳苑路段5日上午又驚傳死亡車禍！一名67歲吳姓男子駕駛小貨車行經北向189公里處時，將車停在路肩，要下車綁好可能脫落物，未料遭聯結車從後方猛烈撞擊，造成血胸、氣胸及雙下肢骨折，當場失去呼吸心跳，送醫搶救仍不治身亡，詳細肇事原因尚待調查釐清。

▲台61線北上芳苑路段發生死亡車禍。（圖／翻攝自臉書／快樂轉運手）

消防局於今日上午8時12分接獲用路人報案，台61線北上189K處發現有人躺在地上疑似發生車禍，立即調派芳苑消防分隊救護人員前往執行緊急救護，到達現場發現傷者是一名小貨車駕駛，因下車查看車子狀況，遭聯結車從後側撞擊，無呼吸無脈搏送醫院急救。

彰濱秀傳醫院表示，吳姓男子到院時無呼吸無脈搏，外觀診斷血胸、氣胸及雙下肢骨折，於上午9時13分急救無效，宣告不治。

▲台61線北上芳苑路段發生死亡車禍。（圖／民眾提供）

警方初步調查，吳男駕駛自小貨車停於路肩，欲下車綁好可能脫落之物，下車後、關門時，遭後方沿61線南往北行駛於外側車道的聯結車41歲錢姓駕駛撞擊送醫不治，詳細事故肇因分局尚在調查釐清中。警方呼籲用路人行經台61線應專心駕駛及保持行車距離、注意車前狀況，如車輛故障應緊靠路肩並確實擺放警告標誌及注意車後狀況。

▲台61線北上芳苑路段發生死亡車禍。（圖／翻攝自臉書／快樂轉運手）

昨日的車禍發生在台61線21.3K處，43歲黃姓男子下午2時53分許駕駛大貨車，疑因閃避前方道路施工緊急煞車減速，後方65歲林姓男子駕駛藍色小貨車搭載52歲曹姓男子、38歲林姓男子煞車不及追撞，另外白色小貨車由48歲王姓男子駕駛也閃避不及追撞，造成3車連環追撞事故，其中曹男、林男與王男傷重不治，林姓貨車駕駛也受重傷。