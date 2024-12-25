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旅陸注意！「人類偏肺病毒」感染蔓延　專家：目前沒藥醫

▲▼咳嗽、口罩、感冒。（圖／記者陳俊宏攝）

▲咳嗽、鼻塞是hMPV最常見的臨床症狀。（圖／記者陳俊宏攝）

文／中央社

中國疾控中心日前警告，症狀與流感、COVID-19相近的「人類間質肺炎病毒」（HMPV，中國稱「人類偏肺病毒」）感染病例，入冬後在中國明顯增加，尤其以14歲以下及北方省區尤其明顯。老年人及幼童都是感染的高危險群，且目前暫無疫苗及藥物可治療。

綜合香港01、星島網及中國媒體報導，中國疾病預防控制中心日前發布「全國呼吸道傳染病監測情況」指出，中國急性呼吸道傳染病呈現持續上升趨勢，其中人類間質肺炎病毒感染逐漸增多。而這一病毒是直到2001年才由荷蘭研究人員首次發現。
這項監測指出，根據中國全國重點醫院採集的呼吸道樣本顯示，今年入冬以來，14歲及以下病例中的人類間質肺炎病毒陽性比率呈波動上升趨勢。以地域來看，北方省區上升趨勢更明顯。

中國疾控中心表示，人類間質肺炎病毒是一種會引起急性呼吸道感染的病毒，臨床症狀與流行性感冒及2019冠狀病毒疾病（COVID-19）相近，患者會出現咳嗽、鼻塞、發燒、呼吸急促等不適症狀。

報導指出，有醫療衛生專家先前警告，人類間質肺炎病毒雖是對人們影響最大的3種病毒之一，但卻不為多數人所知，且目前暫時也沒有相應的疫苗和抗病毒藥物可供治療，醫師往往只能根據患者症狀治療。

專家指出，人類間質肺炎病毒屬副黏液病毒，類似麻疹及腮腺炎。儘管許多人在一生中都可能感染過這種病毒，但大多數人不會出現嚴重症狀，主要是影響上呼吸道，引起前述不適症狀。
報導指出，5歲以下兒童、老年人、免疫力低下等3類人群，是感染人類間質肺炎病毒的高危險群。其中，兒童感染後容易出現毛細支氣管炎或重症肺炎，有些兒童或會出現中耳炎、腹瀉、嘔吐、出疹及發燒；老年人則可能誘發肺部感染或哮喘加重。

根據報導，大部分人類間質肺炎病毒患者雖可在患病後7至10天內痊癒，惟這種感染產生的免疫保護十分微弱，感染者在其後一生中都可能再次感染。

報導指出，美國傳染病專家甘地（Monica Gandhi）表示，人類間質肺炎病毒須注意的是即使沒有病徵，也有機會傳播病毒。有研究顯示，無症狀的人類間質肺炎病毒比重，至少占所有感染病例的38%。

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