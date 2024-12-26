女喝下陌生人的水昏迷被拐賣…醒來3歲兒消失　尋子30年惹淚



▲大陸山東一名母親帶著3歲兒子探親，途中她喝了陌生人遞的水很快昏睡，醒來發現自己被賣到農村，兒子也不見了。（示意圖非當事人／Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸山東一對張姓母子回鄉探親途中，張女喝了陌生人遞來的水，結果昏睡過去，醒來發現自己遭拐賣到農村，3歲兒子也已不見蹤影。張女歷經3次被拐賣後逃回家中，卻受到質疑把兒子賣掉；隔了30年透過他人幫助下找到兒子，母子終於團圓，事件曝光後也令許多網友怒斥人口販子。

根據陸媒《央視社會與法》報導，山東一名張姓女子講述她尋子30年的故事，在1994年春天她帶著3歲兒子探親回家，途中遇到一名陌生人拿了一瓶水給她，張女以為對方好心就直接喝下，怎料，她喝水後就陷入昏迷，醒來後已經身處一處農村，才知道自己遭到拐賣。

張女表示，當時她求買她的人放過她，對方說已經花了錢不可能放她走，但有告訴她並沒有看過她的兒子。之後張女多次試圖逃跑沒成功，有一次她找到機會逃走並隨便搭上一輛車，結果又再次被人口販子騙到另一戶人家，最後輾轉被賣到一間舞廳，在1998年舞廳被取締，她才被丈夫接回家。

張女和丈夫一直努力尋子，卻一直沒有線索，她還去抽血留下DNA信息。不過張女回家後還被鄰居質疑她是把兒子賣掉，日夜飽受流言蜚語，最慘的是，2013年張女罹患直腸癌，手術後只能依靠外力排泄，但她仍不放棄、繼續尋找兒子。

直到今年4月張女在一場兒童認親團圓現場，結識志願者陳茜，在陳茜幫助下，將張女兒子失蹤訊息、女兒的照片、兒子父親個人資訊和生物樣本交給警方，最終在四川找到一名曾姓男子，就是張女失散多年的兒子；7月31日已經54歲的張女終於見到失散30年的兒子，她也希望人口拐賣能在她這一代終止，還給婦女、孩童健康又平安的環境。

張女的故事曝光後，許多網友也紛紛在央視報導下留言怒斥人口販子，「買賣的都該槍斃」、「法律還是太輕了，拐賣婦女兒童應當加重刑罰」、「人口販子一定要死刑，買家也要入刑！」；還有人很不捨張女的遭遇，「這個女人真堅強，好險老天不負」。

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