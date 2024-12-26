聖誕圓夢計畫齊步走！門諾基金會13處服務據點　歲末狂歡迎聖誕

▲長者戴上繽紛假髮，賣力唱跳展現活力。（圖／門諾基金會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

寒冬來臨，門諾基金會服務花東偏鄉弱勢的行動仍持續著，而為了迎接溫馨的聖誕節，基金會從北到南13處服務據點特別規劃了一系列的「歲末狂歡迎聖誕活動」，為偏鄉老人家、身障學員們帶來滿滿的喜悅及感動。

今年的聖誕手作課程，特別根據各據點長者與學員的心願量身打造，據點裡處處都是大家一起動手製作的聖誕樹、聖誕圈還有聖誕老公公，充滿濃濃的聖誕節氣氛。還有紓壓精油的手作體驗，讓今年的聖誕節留下了特別的香氛記憶。有些據點長輩還笑著說:「我們要把聖誕節吃進身體裡！」，因此老師們還特別設計了「手工餅乾及薑餅屋製作活動」，讓這份甜蜜的回憶真的成為身體的一部份。

壽豐力百海日照中心及花蓮美崙日照中心則舉辦了「歲末成果展暨家屬座談會」，圓了長者們「想讓家人來看自己表演的小小心願」。壽豐日照的長者們穿上聖誕披肩熱唱詩歌報佳音，美崙日照長者則是戴上繽紛的假髮及造型服裝，賣力唱跳，家屬的掌聲與長者們自信的演出，讓現場笑聲不斷。而花蓮身障樂活學員在基金會一樓的「快閃表演」，由塔塔老師領唱、跳舞，基金會同仁熱列回應，將現場擠得水洩不通，滿滿的歡呼聲都在為身障樂活學員們加油打氣，讓每位學員都體驗了一日偶像的美夢。

位在最北端的太魯閣工作站同樂村，則是與鄰近社區據點「中華宜家長期照護關懷協會」聯手舉辦聖誕聯誼活動，同樂村的長者們穿著今年重陽節運動會健康操大賽奪冠獎金買的團服，亮眼的桃紅色上印著太魯閣族特有的圖騰，搭配聖誕帽，活力四射地表演詩歌組曲及舞蹈，而宜家長照的長輩們也熱情地回敬多首民族舞曲，在寒冬裡的聖誕節，長輩的聯誼活動大成功。



花蓮富里工作站則是為長者們舉辦了一場充滿濃厚儀式感的聖誕派對，現場鋪上紅地毯及迪斯可彩燈，還安排了聖誕大餐、趣味遊戲。台東長濱工作站的加走灣日托站也不約而同的為長者們設計了一場時尚走秀，同仁為長者們梳妝打扮、穿上家中最華麗的禮服、珠光寶氣的珍珠項鍊，全身散發著貴婦氣息，滿足了阿嬤們少女時代對於走秀的憧憬與夢想。



門諾基金會的所有同仁，在歲末聖誕的溫馨時刻，實現了據點長者及身障樂活學員一個又一個的夢想。這份溫暖的背後當然也少不了在寒冬持續送暖、捐贈物資、善款的公益好友們，因為有您們的支持，基金會才能持續送愛偏鄉，服務更多弱勢朋友。

門諾基金會衷心感謝每一位用實際行動傳遞愛的夥伴 ，因為有了你們的支持，今年的聖誕節變得更加溫暖、幸福， 送愛偏鄉，有你真好。

