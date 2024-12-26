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台大婦產部名醫性騷案「成立」　院方還原調查過程：建議記2大過

▲▼台大醫院發言人陳彥元。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大醫院發言人陳彥元。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台大醫院婦產部權威醫師C教授爆出性騷擾住院醫師，而且流程拖一年仍未對C教授懲處。台大院方今（26）日受訪還原調查時序，於今年2月因「雇主知悉」主動立案調查，要求該醫師與住院醫師保持距離，並於5月判定「案件成立」，建議台大校方記兩大過處置，但後續因校方研判還需完備程序而補件，該醫師則於9月離職；至於現階段重點則是要做好當事人關懷。

媒體報導，台大醫院知名不孕症權威C教授，被6名住院醫生、研究醫師申訴性騷擾，受害者還包括政壇大老媳婦與企業家二代，受害者泣訴「不只被摸大腿，還被摸臀部，甚至還被摸進內褲」。然而，事發後卻傳出C教授還請總統府資政向台大醫院關說。

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台大醫院醫務秘書陳彥元今日受訪還原整體事件時序，C教授在院內擔任婦產部主任至去年8月，之後就沒有擔任主管職。院內後續出現性騷擾相關傳聞，但是因為沒有申訴人，受害者不願意申訴，院方主動在今年2月以「雇主知悉」的方式來積極處理。

陳彥元指出，這段期間開會達10次，於今年5月判斷性騷擾「成立」送考績委員會，並建議記兩大過處分，由於台大醫院隸屬台灣大學，後續則移請校方懲處。而在案件成立前，院方已要求該醫師與住院醫師保持距離。陳彥元表示，院方後續則著重於當事人關懷，媒體報導是否引起情緒波動、影響工作，是否需要進一步心理諮商與協助，都持續在進行。

台大校方日前說明，學校收到此案後，須經性別平等教育委員會及校教評會審議懲處。校教評會於審議過程中發現尚有程序事項尚不完整，為避免日後爭議，退回台大醫院補正，目前該案已回校方性平會階段議處中。校方表示，雖C醫師於今年9月下旬已向台大提出離職，目前已非本校教師，但學校教評會仍會依「教師法」及「性平法」等相關規定續行審議其懲處案。

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