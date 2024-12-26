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社會 社會焦點 保障人權

壽司郎女員工被強吻性騷！　加害男媽還嗆：殺了我也沒錢賠

記者黃翊婷／綜合報導

麥當勞17歲女員工遭性侵輕生，引發社會大眾關注，沒想到連鎖壽司品牌壽司郎也爆出性騷擾事件。受害者19歲李姓女子控訴，今年4月遭男同事強吻，提告後談和解，對方媽媽態度強硬，只願意賠償3萬元，甚至嗆聲「殺了我也沒錢賠」。對此，壽司郎證實確有此事，該名男員工已被解僱。

▲台灣壽司郎。（圖／台灣壽司郎提供）

▲壽司郎證實接獲李女申訴遭到男同事性騷擾。（資料照／台灣壽司郎提供）

李女控訴，今年4月她到壽司郎新店店打工，卻遭張姓男同事誘騙至員工休息室性騷擾，對方不僅靠著她的肩膀，還不斷毛手毛腳，說出「妳的手好小喔」之類的話，讓她感到很不舒服，當下起身就想離開，沒想到竟被對方抓住強吻。

李女將此事告知店長，張男一度否認並聲稱是在安慰她，直到她硬起來提告，對方才道歉；提告之後，張男被法院判處拘役50天，得易科罰金5萬元。

李女表示，雙方曾嘗試談和解，但張男毫無悔意，張母態度也很強硬，只願意賠償3萬元，超過就不賠。根據《TVBS新聞網》報導，李女控訴，張母甚至嗆她「殺了我也沒錢賠」，後續她會再提出上訴。

對於此事，壽司郎表示確實有接獲李女申訴，經調查確認張男有做出強吻等嚴重不當行為，因此決定解僱張男。壽司郎強調，公司設有相關申訴管道可以即時協助有需要的員工，未來會持續努力，為所有員工創造更加安全、尊重與和諧的工作環境。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：
(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 拒絕性騷擾，請撥打110、113。

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