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社會 社會焦點 保障人權

上班第2天就被抓！　台北男一句「剛剛燈沒亮」露餡

記者黃翊婷／台北報導

男子阿德（化名）今年9月間在北部某SPA館擔任櫃檯人員，負責媒介女按摩師與客人進行性交易，沒想到工作第2天就被警方查獲，因而吃上官司。台北地院法官日前審理此案，並依圖利容留性交罪判處阿德有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

失業,憂鬱,難過,崩潰,男人,男性,外遇,劈腿（示意圖／CFP）

▲阿德上班第2天就被警方抓包。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿德今年9月間在某SPA館擔任櫃檯人員，日薪1400元至1600元不等，工作內容包含負責接待客人、收取費用、媒介女按摩師與客人進行性交易等等，每次性交易收費1400元，事成之後，再與女按摩師拆帳；沒想到上班第2天就遇上警方搜索，3名女按摩師、3名男客和阿德通通都被當場逮住。

檢警在阿德與老闆的LINE對話紀錄中發現，他曾向老闆傳訊息表示，「禮拜（天）本來就比較少妹報班嗎」、「剛剛燈沒有亮嚇死我了」、「沒事，例行性臨檢」；老闆也曾提醒，「這幾天檢舉會變多大家注意一下，上班前第一件事都是檢查警報，這個不要我再提醒」，可見該SPA館私底下確實有在進行非法交易，所以有需要安裝臨檢警報器。

台北地院法官表示，阿德協助媒介性交易，敗壞社會風氣，行為實屬不該，考量到他已經坦承犯行，態度尚可，最終依圖利容留性交罪判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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