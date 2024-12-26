台中女迷途呆坐超商30小時　警帶回派出所助返家

記者 李陳信得／台中報導

台中市東勢區一名患有輕度身心障礙姚姓女子，因不知回家的路迷途之下在東關路上一間超商內坐了約30小時，經通報員警前來關心接回所內提供熱食飲品，再循線尋找女子住址成功聯繫家人帶回。

台中市東勢分局茅埔派出所警員孫鎮中、蘇明宗於12月22日午間11時許接獲店員通報「轄內超商聯防友善通報網」，稱一名女子從昨(21日)早上便坐在超商內，期間不但沒有吃任何東西也沒有喝水，員警抵達超商，見女子衣著單薄、趴臥在超商塑膠椅子上，警方立刻上前主動關心。

▲身障的姚姓女子忘了回家的路，呆坐超商30小時經通報員警帶回所內提供熱食再循線聯繫家人領回。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

警方發現該名女子無法清楚表達，所幸透過警方鍥而不捨努力之下，成功聯繫到家人。該名58歲姚姓女子因患有輕度身心障礙，無法清楚表示自己身分，員警從她提供的零碎資訊得知女子家住東勢，當日天氣寒冷加上女子表示因為沒錢已經許多天沒飯吃，員警立即將女子帶返所，並拿出大量麵包、熱飲供女子充飢，因女子不識字也無法用言語提供身分資訊供員警查詢，員警只好用土法煉鋼的方法，打電話去附近派出所確認近期有無民眾通報家人失蹤。

巧合的是，女子的家屬剛好去東勢派出所通報女子失蹤，接獲茅埔派出所已經尋獲失蹤兩天的妹妹，家屬立刻趕抵茅埔所，家屬表示因為女子有輕度身心障礙，平時出門都由家人安排，兩天前一時疏忽，女子偷跑出門，幸好員警熱心的幫助與關心讓兄妹倆團聚。

茅埔派出所所長吳清煬提醒民眾，家中如有走失之虞身心障礙者，可以考慮在衣物上繡上姓名和聯絡方式，或向戶籍所在地區公所社會課申請「愛心手鍊」，這樣一旦走失，警察或熱心民眾能迅速辨認並聯絡家屬，以免發生憾事。東勢分局分局長林中興也呼籲，寒冬之際，民眾可多加關注身邊的弱勢族群，無論是身障人士、獨居長者，還是街頭遊民，若發現有需要協助的情況，請即刻通報警方或相關單位，讓社會資源發揮最大效用，共同打造更友善的生活環境。