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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／柯文哲遭起訴小草已麻木　藍營盤整形象、論述得打掉重練

▲▼國民黨民眾黨政黨協商會議。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席柯文哲、國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北地檢署偵結起訴柯文哲貪污案，檢方查出他犯罪金額9371萬餘元，除求刑28.6年外，並請求法院續押。隨著柯同時面對司法風波和人格挑戰，小草們支持也跟著鬆動。面對從憤怒到麻木的小草們，藍綠都對此虎視眈眈，只是小草原先立場複雜，有藍也有綠，誰能爭取小草支持？有藍委坦言，恐怕是「短空長更空」，因為小草多半都是年輕人，無法接受國民黨現有的「九二共識」兩岸論述，隨著民眾黨的失血，白色力量頓然失色，國民黨這個百年政黨仍拿不出吸引小草的誘因。

柯文哲身陷京華城弊案，延押後放棄抗告，此舉讓本就人心惶惶的民眾黨人更失去信心，據觀察，比起一開始忿忿不平，現在「小草」反而趨於安靜，也代表柯文哲案關注度慢慢下滑。而根據台灣民意基金會本月17日公布的最新民調，民眾黨慘剩11.9%支持度，比起上個月又下滑了0.3個百分點，眾人卻已是見怪不怪。特別的是，民調中下滑幅度比較明顯的是在「高學歷」及「中年齡層」兩個族群。柯文哲與民眾黨的「中間選民」流失情況比較嚴重，但中間選民並沒有流向國民黨與民進黨，而是轉為不表態

眼見柯文哲身陷囹圄、基層小草逐漸麻木，從一開始便對民眾黨爭議連環爆採取作壁上觀、送暖態度的國民黨，是否能從中爭取小草成為「小藍」？藍營人士指出，在年輕選民部分，也就是小草，流失情況並不顯著，對柯文哲與民眾黨仍是「不離不棄」，顯然柯文哲的死忠支持者、民眾黨的「黨本」還沒有發生動搖。

該人士續指，民眾黨發生爭議初期，藍綠都已預判小草恐成失落浮萍，因此紛紛向民眾黨支持者們招手，當時不管是黨中央還是藍委，都選擇「不出手打柯刺激小草，讓白營支持者逐漸靠向友好的在野陣營」，並不斷強調立法院還是得藍白合作，否則將難以推動民生法案。但與其說藍營此番操作是「送暖」，不如說是消極，因為小草多半都是年輕人，無法接受國民黨現有的「九二共識」兩岸論述，隨著民眾黨的失血，白色力量頓然失色，國民黨這個百年政黨仍拿不出任何可以吸引小草的誘因。

「每個政黨都有基本教義派，國民黨爭取不到這些死忠柯粉，又吸引不到回歸中間的隱性小草。」一名長期觀察藍白支持者分佈的國民黨立委分析，吸引選民最根本的辦法就是政黨理念跟中心思想，國民黨現在陷於年輕人不認同「九二共識」，而民眾黨支持者的核心是年輕選民，民眾黨成立前，國民黨總統候選人、國民黨政黨支持度在20至29歲年輕族群區間，民調數字甚至僅剩「個位數」，多數年輕選票都流向民進黨，民眾黨的成立給了年輕人不同於民進黨的選項，因此研判小草放棄民眾黨後也可能成「回頭草」，或乾脆成對為政治冷感的一群人。

該藍委直言，立法院藍白合作已非新聞，據他了解，民眾黨內還是有很多人認為，國會在野黨合作在所難免，但絕對不可以成為「小藍」，「民眾黨就是民眾黨，不該是誰的『附隨組織』」，而自詡為國會最大黨的國民黨，如果還老是寄望藍白合、將希望寄託在民眾黨的摧毀與解組上，沒有好好反思政黨的核心思想與論述，未來「勢」只會愈來愈低落，無法長遠發展，只得根本改變國民黨的形象，才有望爭取到年輕選民的認同，獲取機會重返執政的機會。

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