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確定起訴！柯文哲過往「柯P金句」打臉了　12語錄超諷刺

▲▼柯文哲深陷政治獻金帳務不實風波，今日針對外界疑義召開澄清記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲深陷政治獻金帳務不實風波。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉及京華城圖利、政治獻金侵占等案，今（26）日偵結起訴。過去，柯文哲說出的話多次被封為金句，甚至出書《素人政治與柯語錄》、《柯語錄2018升級版》，隨著起訴確定，這些曾說過的話難免令人唏噓。《ETtoday新聞雲》整理出12句，帶讀者回顧柯文哲金句。

一、「貪汙來自縱容，長官不太可能不知情。」

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柯文哲2020年8月談及立委貪汙案時，曾說「要相信制度而不是個人，另外是風行草偃」，市長不會貪副市長就不會貪，副市長不會貪局長就不會貪，局長不貪科長就不會貪，層層下去，加上每天準時開會，台北市弊端就會少。

他解釋，當市長會聽到風聲，若有廠商跟他抱怨，黑函寄到市長室，他會直接給那個人，說「人家檢舉你自己看一看」，這種動作做幾次，大家就不敢動。

柯文哲強調，「貪汙常常是縱容，長官不太可能不知情，常常是底下在幹，長官睜一隻眼閉一隻眼。」

二、「絕不能接受廠商的招待」

柯文哲曾說，「絕不能接受廠商的招待」、「你想想看，如果今天廠商招待你30萬好了，你覺得你要幫他賺多少錢才還得回去？所以我都不准 ICU 拿廠商的招待嘛！」

柯文哲還說，自己跟其他的醫生差很多，「很多醫生都廠商招待出國，坐商務艙、五星級飯店，有些都還接受性招待勒。啊哈哈哈哈哈哈——（高八度笑聲）。你算算看，這樣出國一趟，來回2、30萬絕對跑不掉啦！」

三、「法律是給人民遵守的，不是參考用的！」

台北市政府以未申請路權為由，拆除公投盟位在立法院外的帳篷。時任台北市長的柯文哲表示，自己對陳抗要開始依法行政，他覺得不可以放任，不申請就違法佔據馬路，這個他不同意，「法律是給人民遵守的，不是給人民參考用的。」

四、「錢就像魔戒，掛上去就捨不得拿下來，錢多就會想買廣告、宣傳車，因此降低慾望最好的方式，就是不要賺那麼多錢，降低競選費用，也有助於台灣政治清廉化。」

2014年選戰時，距離投票還有十九天，時任台北市長候選人的柯文哲已經宣布停止對外募款，並關閉小額捐款帳戶。柯文哲笑說：「錢就像魔戒，掛上去就捨不得拿下來，錢多就會想買廣告、宣傳車，因此降低慾望最好的方式，就是『不要賺那麼多錢』，降低競選費用，也有助於台灣政治清廉化。」

五、「乾脆不要編預算，就寫我要錢就好了。」

柯文哲表示，軌道運輸爭議很大，像北捷萬大線就追加了一百八十億元預算，自己則是和捷運工程局講，乾脆以後就不要編預算，只要寫「我要錢」就好了。

六、「各局處非因故意造成之錯誤，我都從寬處置，只要檢討、修正SOP及改進即可，但貪汙、擺爛文化是本人無法容忍的。」

柯文哲再次重申，當各局處非因故意造成之錯誤，皆從寬處置，只要檢討、修正SOP及改進即可，惟貪汙、擺爛文化是他無法容忍的，請各位局處首長自行清理權管之陳年舊案，自己的局處自己救。

七、「我不是反商、仇富，只是反對奸商、反對官商勾結。」

柯文哲表示，「居住正義」是台北市民尤其年輕一代關心的問題，市府必須嚴肅、用力解決。他強調，「我們不是反商也不是仇富，而是反對奸商與官商勾結。」

八、「看到怪怪的事，就要處理，『是就是，不是就不是』，我希望建立『正直誠信』的政治文化。」

請首長親自檢視局處積累已久的案件，如內湖停車場蓋了十幾年未用，是財產登錄有問題？環保局清潔獎金案二十多年來未解決？舉北投商業宅與工業宅違規使用案及刻正動支第二預備金補辦公有建築物之使用執照案等，都是怪怪的案子。看到怪怪的事，就要處理，「是就是，不是就不是」，我希望建立「正直誠信」的政治文化，有問題就要解決，財產登錄要確實，該清理的就要清理，無法清理者請儘速提報協處。

九、「做生意有賺就好，不要太貪，當年大巨蛋若只有蓋三棟，有足夠開放空間，今天早就開幕了。」

遠雄集團創辦人趙藤雄涉及四大弊案被起訴，時任台北市長的柯文哲說，做生意有賺就好，不要太貪，當年大巨蛋若只有蓋三棟，有足夠開放空間，今天早就開幕了。

十、「人活在世界上，沒有這麼多陰謀。」

民進黨市黨部舉辦春酒，柯文哲也在受邀名單中，引起外界關注。不過柯文哲行程的安排會「遲到」兩小時，被認為是刻意避開有意角逐當時台北市長的民進黨立委姚文智與前副總統呂秀蓮。對此，柯文哲受訪時表示，人活在世界上，沒有這麼多陰謀，行程安排事先就是這樣定下來的。

十一、「決策錯誤比貪汙更嚴重，局處政策應該思考五十年後回來看，你現在該怎麼做。」

柯文哲當時去京站交九轉運站看一看，也很感慨：「交九現在進場要從地面進來，出場要從市民大道，如果重來一遍會這樣蓋嗎？不會嘛，進入直接就從高速橋進來。」他撂下重話：「有沒有比貪汙更嚴重的事？」並斬釘截鐵地自答：「有，決策錯誤、設計錯誤。」

十二、「法律應是保護好人，不是保護懂法律的人，希望守法是國人的習慣。」

有關維多利亞建設公司推出之H24雲端建案違規銷售工業宅一事，民眾購買工業宅後，向稅捐處申報自用住宅，即已明顯違反法令。建管處與稅捐處應加強橫向聯繫，並請建管處研議妥善處理相關案件之有效作為。他認為法律應是保護好人，不是保護懂法律的人，希望守法是國人的習慣。針對沒有使用執照的建築，雖非一天就可解決，但總要開始，新案不能再發生，希望以後不要有沒有使用執照的建築物。

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