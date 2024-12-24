港30歲女星被直擊海南雞店打工　端盤擦桌洗廁所...收入僅維持生計

▲港30歲女星梁茵離開鎂光燈前，在海南雞店從切雞開始學習餐飲經營。（圖／香港01，下同）

文／香港01

做藝人可說是一份人前光鮮，人後有苦自己知的行業。需知道工作機會不多，所以很多藝人無工作的時候，為了維持生計而需要多幾份兼職「幫補」，有人會搞小生意，有人做直播帶貨，有人就開計程車，有人做待應洗碗。

今年30歲的梁茵在數年前考入第26期無綫電視藝員訓練班後簽約TVB，並因出演《愛·回家之開心速遞》「威龍潘金蓮」Anita，因角色的拜金形象而深入民心。2021年10月她離巢後曾嘗試轉行。年前更傳出財困，在日本餐廳打工維持生計。

《香港01》發現，梁茵於九龍灣一間著名海南雞飯店內打工，當日直擊她親自為客人落單、抹枱、上菜，更親力親為在廚房斬雞。梁茵接受《香港01》訪問時表示，「我自己都有開舖打算，所以今日搵平民啲舖頭學習吓。」

梁茵表示，自己和海南雞飯的老闆是朋友，所以才決定登門拜師學藝。當日可見，梁茵可謂是由朝做到晚，而且沒有因為藝人身份而感到一絲尷尬。由收銀做到樓面，再到廚房學斬雞都相當落力。

就算有食客認得她是《愛回家》的Anita，她也笑臉迎人打招呼，十分敬業樂業。她說，「頭先有幾個『姐姐』都對我有印象，佢哋未必噏得出我叫咩名，但係都記得我係做《愛回家》嗰個，跟住我就會說，『係呀，支持多啲啦！』如果有街坊認得我，就一齊合照囉，冇乜所謂。」

她續說，做藝人和做餐飲業沒有分等級，只有性質上的不同，「心態要改變，因為做餐飲真係親力親為，力不到為財，唔好以為做藝人就乜都唔做，其實咁樣做先係學到營運嘅嘢（別以為藝人什麼都不做，這是學到營運的東西）。」

為什麼會選擇在海南雞飯店上班？除梁茵與老闆認識外，她更直言，光顧過這間食店，覺得出品美食之餘又有很多學習地方。她說，「你都知，廣東人做雞都有好多不同方法，有人鍾意食炸子雞，有人鍾意沙薑雞，咁我覺得海南雞會成日都食到，同埋呢間喺荃灣嗰時都幫過老闆做宣傳，做咗廿年都咁有口碑（做了二十年都這麼有口碑），好難得。」

梁茵透露，現在大多以接洽廣告工作為主，又或是直播帶貨，既然自己有時間，倒不如將興趣與工作結合，投身飲食業開舖。她說，「有好多女仔覺得食牛比較燥，對皮膚唔好，同埋好多做gym嘅人都食雞，會相對健康啲。做海南雞飯，喺呢個市道容易啲。」

問到會否想重返幕前拍劇拍戲，她坦言，「以前比較少時間留喺香港，而家多返啲時間，如果有機會都會試吓，嘗試唔同電視台，網台，亦都有網台話見《黑白大廚》成功，都想做呢類型節目。」

談起在海南雞飯店打工的經驗，她坦言學到不少知識。她說，「一開始都唔識切雞，而家都開始識識哋（一開始都不會切雞，現在也開始能夠懂的）。（除咗樓面，廚房，仲需唔需要洗廁所？）如果人手唔夠嘅話......不過而家都夠（如果人手不夠的話......不過現在也夠）。我覺得最難係，唔好諗住切雞好易，其實好考刀功，切得唔靚嘅話（別想著切雞很容易，其實很考刀功，切得不漂亮的話），『姐姐』會重新再擺盤。」

【本文獲《香港01》授權轉載。】

