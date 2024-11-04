律師突感慨「如果時光倒流，不會考大學！」　點名2職業：超賺

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

網紅「黑心律師」楊律師日前發文感慨，若時光倒流，應該不會選擇考大學，而是去當木工學徒，或去讀高職的水電科，多年後出師當木工或水電師傅，再拚個10幾年建立自己的工班團隊。對此，網友們不禁笑回，「看來不管怎麼選，必備要學的都是『做生意』這項技能。」

楊律師在粉專提到，「如果時光倒流，我應該不會考大學，我國中畢業就會去當木工學徒，最多讀高職水電科，先當學徒，很多年後出師當木工或水電師傅，10幾年後再建立自己的工班團隊，和室內設計師或統包合作，這也可以賺很多錢。」

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他直言，木工水電是超級實用的一技之長，「因為中古屋每隔陣子就有地方要修繕，房客會一直傳訊來報修，房租都被師傅們賺走了，當了房東才知好房東不好賺，但又不想當射後不理的惡房東，只能硬著頭皮一直出錢修。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

不過，楊律師也說，「若仍考大學，我應該不會再讀企管系或法律系，第一志願會改讀政治系或新聞系，因為這環境最能了解人性，當我看透、看開且放棄很多人事物，EQ提升、防禦力變強後，我就會離開政治界或新聞界，改做其他工作，什麼工作無所謂，從0開始學也無所謂，因為了解人性的人，做什麼工作都能很順，人生也會越來越順。」

對此，網友們紛紛回應，「最近也在搞裝潢，覺得每個師傅都厲害的跟鬼一樣，覺得自己不會修東西、不會做東西好廢」、「人生的劇本，上天早就決定了，過了天命之年，我會努力活在當下」、「現在，還來得及轉換跑道...真心不騙」。