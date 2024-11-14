202例流感併發重症26死　屏東衛生局籲民眾接種疫苗

▲屏東縣政府衛生局疫苗注射 。（圖／屏東縣政府衛生局提供）

記者陳崑福／屏東報導

進入呼吸道病毒活躍時期，屏東縣政府衛生局呼籲，尚未接種流感和新冠疫苗的長者及幼兒儘速完成疫苗接種，預防感染及降低發生重症和死亡風險，因此於11月15日(五)轄內33鄉鎮市衛生所將同步增設夜間疫苗雙打場次，16日(六)在屏東及潮州火車站也設有假日疫苗雙打站，民眾可就近前往接種。

衛生局說明，依據疾病管制署監測資料顯示，本流感季自今(113)年10月1日起截至11月11日累積202例流感併發重症病例(190例A型H1N1、8例A型H3N2、2例A型未分型、2例B型)，其中26例死亡(25例A型H1N1、1例A型H3N2)，流感併發重症確定病例數及死亡數均為十年同期最高，且26例死亡個案均未接種本季流感疫苗。

衛生局表示，學齡前嬰幼兒因免疫發展較不成熟，初次接種流感疫苗需要注射2劑，間隔至少28天，由於疫苗數量有限，呼籲家長儘早攜家中寶貝接種疫苗。

另新冠疫苗自11月1日起已開放全民接種，民眾可攜帶健保卡、兒童健康手冊、補接種通知單等前往施打，或就近至公費疫苗合約院所完成接種，以提升自身保護力。相關接種資訊可至屏東縣政府衛生局官網(https://www.ptshb.gov.tw/)查詢。