中選會公布「謝國樑罷免案」調查報告　列基隆選委會9大違失

▲中央選舉委員會。（圖／記者陳家祥攝）

記者郭運興／台北報導

由「山海公民拆樑團體」發起的基隆市長謝國樑罷免案，最終失敗告終。中選會23日則在第609次委員會議紀錄，公布「有關基隆市第 19 屆市長謝國樑罷免案提議及連署查對作業調查報告」，報告指出基隆市選委會辦理過程出現9大違失，要求未來專任人員務必選務中立、行政中立，遵守法令規定辦理選務。

根據中選會23日公布的第609次委員會議紀錄，內容提及「有關基隆市第 19 屆市長謝國樑罷免案提議及連署查對作業調查報告」，中選會列出基隆市選委會辦理「謝國樑罷免案」涉有9大違失之處。

中選會表示，第一「本會至基隆市選舉委員會進行慰問及視察之公文，外流媒體，被炒作成中央介入地方，影響選務機關公正形象，媒體如何取得中央通知地方之公文，基隆市選舉委員會涉有疏失」。

中選會表示，第二「提議人名冊之查對，提議人有偽造情事經該會刪除者達 557 人，其中有 319 人為多張提議人名冊基本資料及戶籍地址筆跡相同，雖有提議人簽名（筆跡不同）或蓋章，仍列偽造；或單張提議人」。

中選會指出，第三「連署人名冊收件以少數違例情形不予受理，且無視於本會現場督導人員之說明，執意開具不予受理函」。

中選會再指，第四「有關連署人名冊查對期限及寄送查詢單未獲回復之處理，無視本會 113 年 6 月 13 日協調會議決議及 113 年 5 月 23 日函釋規定，該會委員會議一度作成違反本會會議決議及函釋規定之決議，涉有違失」。

接著，中選會說，第五「違反選務機關專業標準，於連署人名冊查對階段提出 25,000 份查詢單郵資需求，高達本罷免案連署人名冊人數 43,138 人之 58%，引發軒然大波，影響選務機關專業形象」。

中選會再說，第六「本會接獲檢舉，連署人名冊查對過程中，有主管人員公然要求同仁違反規定寄發查詢單，無視本會於相關函釋及講習一再重申之規定」。

中選會提到，第七「罷免案進行程序中違反選務中立及行政中立立場，恣意對外發言，引發媒體對於選務機關中立立場之猜疑」。

中選會指出，第八「罷免案投票日前提供錯誤之罷免通過票數門檻資訊予媒體，有失選務機關專業形象」。

中選會再指，第九「罷免案投票當日投票過程中於結果尚未得知前，媒體報導中引述基隆市選舉委員會提供之粗估投票率，影響選務機關中立形象」。

最後，中選會對基隆選委會9大違失提出10點因應處置，呼籲選務部門與兼職人員應加強溝通，確保嚴守選務中立，應注意自行迴避，並要求務必做到選務中立、行政中立，遵守法令規定辦理選務。

▼中選會公布「謝國樑罷免案提議及連署查對作業調查報告」。（圖／中選會提供）