安平沙灘社區發展協會「耆儒園地」　台南小吃碗粿、芋籤粿上桌

▲台南安平沙灘社區發展協會的「耆儒園地」，25日由長者回饋長期幫助他的志工及各單位人員，親自下廚，將台南知名小吃碗粿、芋籤粿、四神湯搬上桌，連村長涼麵創辦人張長壽也親自前往拌料。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安平沙灘社區發展協會的「耆儒園地」停辦10年後，今年4月開始恢復於每週三上午辦理，25日正逢歲末年終的最後一週週三，這些長者回饋長期幫助他的志工及各單位人員，親自下廚，也將台南知名小吃碗粿、芋籤粿、四神湯搬上桌，連台南二空有名的村長涼麵由創辦人張長壽親自前往拌料。

沙灘社區『耆儒園地』的長者們對於平常受他人照顧，在這歲末年終而主動提出要親自烹飪製作羹餚與個人私房菜聊表心意，來答謝貴賓們2024年度對他們的支持與活動推廣。

沙灘社區於前任理事長何文振的帶動之下，於2007年就成立「耆儒園地」，每週擇一日上午辦理健康講座、手作DIY、按摩推拿等，而活動中午用餐均由志工親自烹煮，一直到2014年何文振卸任理事長後，就停辦至今年4月，由現任里長歐明仁的大力推動，現任社區理事長黃重偉接手續辦。

黃重偉表示，協會從今年4月恢復辦理，於每周三上午舉辦，至今有30多場，課程講師費、DIY材料費、遊港船費、按摩體驗營與中午用餐食材等消耗費用，均向市府社會局、文化局申請，但經費有限，不足部分均由市議員林依婷與金城里里長歐明仁負責籌集。

黃重偉表示，「耆儒園地」可如此長期辦理，除市府各單位與安平區公所的協助外，也感謝市立醫院、按摩協會、安平派出所、防癌協會等單位協助。

黃重偉說，這次活動是為感謝各單位們這一年來不離不棄、協助經營沙灘社區會務推廣、讓其社里區域生氣勃勃，居民大大認可，讓他深感謝意，在未來也將仰仗各位、將社區共同營造出一個健康快樂、溫馨安全、倫理文化、幸福城市之社區。

『耆儒園地』的長者平常有50多位參與，最高年齡有90歲的吳罔赺，這次返饋感恩餐會，這些長者分7組各自準備拿手菜餚，有台南傳統美食的碗粿、芋籤粿、四神湯，也有眷村美食（沙灘社區早期有眷村）的蔥油餅、水餃、韭菜盒子，其中韭菜盒子分工合作，有人桿麵皮、有人包，最後由專人煎等一條龍，另外安平建平社區烘焙班也提供西點、仁德仁和里內的知名二空涼麵由創辦人張長壽當場拌料讓大家品嚐，另外還有壽司、香腸、茶葉蛋、炒米粉等家常菜。