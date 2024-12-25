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大陸 大陸焦點 特派現場

開水燙也沒知覺！　陸90後女孩「頸椎病」四肢麻木

▲工作，辦公室，打電腦，壓力，上班族，勞工，員工。（圖／pakutaso）

▲大陸一名90後女性「頸椎病」惡化，用開水燙都沒知覺。（示意圖／pakutaso）

記者任以芳／綜合報導

大陸浙江杭州一名90後女性因長時間低頭打電腦、看手機，導致頸椎病惡化，四肢麻木、走路不穩，甚至無法拿筷子，需立即進行手術治療。浙江省中醫院骨傷科醫生表示，長時間保持低頭姿勢對頸椎的壓力極大，有如脖子掛上一袋25公斤大米，可能導致頸椎失靈。

綜合陸媒報導，該名女性患者的工作時間幾乎全程低頭，空閒時也經常使用手機，極度缺乏放鬆和運動。她突然發現四肢失去知覺，甚至用開水燙也沒有感覺，走路像踩在海綿上，這才緊急就醫。

如果把頸椎看成是一根彈簧，人們低頭看手機或做工作，這根彈簧所受的力，遠遠超過頭顱本身的重量。有研究發現，以一個5公斤的頭顱為例，當他挺直身板站立或端坐時，頸椎這根彈簧只受到頭顱向下的壓力，也就是頸椎承重5公斤。相當於頭頂一個西瓜的重量。

當人們微微低頭15度時，頸椎受力12公斤。相當於頭頂一個幼兒園小朋友的重量。埋頭長時間看手機，低頭的幅度可能達到60度，相當於脖子上掛了一袋25公斤的大米。

杭州市第一人民醫院骨科醫生田飛說，長期保持低頭姿勢時，前方的椎間盤就會承受椎體之間很大的壓力，長期受壓會逐漸出現退變、彈性降低，並向周圍突出，也就是「椎間盤突出」，向後方突出會壓迫到脊髓、神經根。

田飛指出，頸肩部後方的肌肉、韌帶也會承受較大的張力，出現肌肉、韌帶的勞損，引起無菌性炎症，刺激周圍植物神經，進而出現頸肩部不適，甚至頭暈惡心等症狀。當頸部實在負荷不了時，就會出現嚴重的肌肉酸痛、僵硬、脊髓神經壓迫，時間越長，情況越糟。

浙江省中醫院副院長、脊柱疾病專家錢宇教授也指出，「長期靠在床頭或沙發上玩手機看書比低頭玩手機看書的危害更大。」

他補充說明，靠在床頭或沙發上玩手機的姿勢，由於以頸部為支點靠在床頭或沙發上，頸椎會維持在前屈體位，也就是頸椎處於反弓的位置，形狀類似右半個括號「）」，而正常的頸椎形狀是C字形，相當於左半個括號「（」。

長時間保持頸椎反弓的姿勢，頸椎會嚴重偏離正常的生理曲度，長期如此就會導致頸椎病。，還會加速頸椎間盤的退變，頸椎間盤的退變會導致椎間隙狹窄，關節囊、韌帶鬆弛，脊柱活動時穩定性下降，進而引起椎體、關節突關節、鈎椎關節、前後縱韌帶、黃韌帶及項韌帶等結果變性、增生、鈣化。因此，靠在床頭或沙發上玩手機看書比低頭玩手機看書的危害更大。

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