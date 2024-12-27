2男聖誕節唱歌變互毆！正妹勸架遭「安全帽尻頭」　痛到蹲地大哭

▲2名男子唱歌唱到打架，正妹在旁勸架，結果遭到安全帽尻頭。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



記者柯振中／綜合報導

台北市中山區25日發生鬥毆事件，一名黃姓男子與黃姓女友、多名友人到錢櫃松江店歡唱，沒想到事後與女友的孫姓男同事發生衝突，雙方在KTV門口大打出手，最終2人都被帶回警局。由於2人互相提告，案件依照傷害罪移送法辦，全案仍在調查當中。

根據調查，黃女與黃姓男友、孫姓同事及多名友人相約，聖誕節到KTV一起歡唱、慶祝，怎料在唱歌的過程中黃男與孫男爭風吃醋，發生了不愉快。

等到一行人離場時，黃男與孫男的衝突進一步擴大，2人在KTV門口互相出手攻擊，黃女則是在旁勸架。怎料在勸架的過程中，孫男拿起地上的安全帽，動手揮擊黃男的頭部，但黃男後退躲過重擊，在旁勸架的黃女則沒這麼幸運，被安全帽打個正著，痛得當場摀著頭部、蹲地痛哭。

▲▼2名男子唱歌唱到打架，正妹在旁勸架，結果遭到安全帽尻頭。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



黃女遭到擊中以後，2人仍舊持續發生衝突，孫男也持續遭到攻擊頭部，現場畫面相當火爆。眼見2人沒有要停的意思，黃女再度站起來，並且不斷勸2人分開。

附近民眾看見以後，嚇得報警處理，2人也雙雙被帶回調查。後來黃男、孫男互相提出告訴，案件依照違反傷害罪嫌送辦。

對此，台北市警察局中山分局呼籲，民眾若發生衝突，應以理性方式來溝通、解決，切勿透過暴力。此外，警方也會加強轄內易滋事場所的巡檢，避免類似事件再度發生。