騎士閃浪犬遭後車撞死！肇事駕駛沒刑責　好心餵狗男遭起訴

▲▼男子騎腳踏車因閃避流浪犬而遭後方轎車撞上身亡。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市莊姓男子去年7月間騎腳踏車行經民族一路時，突然有一隻名為「豆花」的狗從路邊竄出，莊男為了閃避狗隻向左偏駛，結果被後方開車的劉姓男子撞倒，莊男因頭部重傷經過搶救後仍不治身亡，檢、警查出「豆花」雖是流浪犬，但平時都是附近一家五金行的謝男在餵養，因此認為謝男未盡看管之責，依過失致死罪將他起訴。

這起車禍發生在去年7月3日晚上6時許，騎腳踏車的莊男（50歲）在民族一路為了閃避犬隻「豆花」，向左偏移，結果後方劉男（55歲）剛好開車經過，直接撞上，造成莊男昏迷送醫，搶救6天後宣告不治，警方調查雙方均無酒駕情事，全案訊後將劉男，及犬隻餵養人謝男（59歲）依過失致死罪移請高雄地檢署偵辦。

檢方偵辦時發現，劉男當時車速約為24公里，並無超速行為，且左側有其他機車，若非莊男閃避狗隻，事故不會發生，因此認定劉男無肇事責任，並處分不起訴。

檢察官認為這起車禍肇事主因在於「豆花」這隻狗，而「豆花」雖然是流浪犬，但已由開設五金行的謝姓老闆餵養多年，應視同為謝男飼養的寵物，謝男未盡看管之責才導致車禍，因此偵結依過失致死罪將謝男起訴。

對於被起訴，謝男低調不願受訪，謝男太太則覺得很冤枉，她認為當初是覺得「豆花」很可憐，才偶爾餵牠吃一些東西而已。