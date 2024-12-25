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敘利亞耶誕樹遭焚燒事件　街頭爆「大規模抗議」！上百基督徒示威

▲敘利亞基督徒抗議耶誕樹遭焚燒，要求保障信仰權利。（圖／路透）

▲敘利亞基督徒抗議耶誕樹遭焚燒，要求保障信仰權利。（圖／路透，下同）

文／中央社

敘利亞首都大馬士革的基督徒地區24日凌晨出現數百名示威者上街，抗議西部城市哈瑪附近有人蓄意焚燒1棵展示的大型耶誕樹。約2周前敘利亞阿塞德政權才遭到反抗軍推翻。

法新社報導，社群媒體上流傳1段影片，當中有幾名穿著連帽衫的人士點火燃燒市區圓環中央1棵大型耶誕樹，地點在哈瑪（Hama）附近以基督徒為主的市鎮蘇凱拉比亞（Suqaylabiyah）。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，這群人並非敘利亞人，他們來自伊斯蘭主義團體「認主學捍衛者」（Ansar al-Tawhid）。

敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）的政府8日才遭到伊斯蘭主義團體「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）為首的武裝聯盟推翻。在這個以遜尼派穆斯林人口為主的國家，阿塞德過往塑造自己保護少數族群的形象。

▲敘利亞基督徒抗議耶誕樹遭焚燒，要求保障信仰權利。（圖／路透）

法新社記者目睹示威者遊行穿越大馬士革市區，朝位於東門區（Bab Sharqi）的敘利亞東正教教會總部前進，一邊高喊「我們要求基督徒權利」的口號。

1名男性示威者受訪時說：「如果我們不准像過去一樣在自己國家裡過我們信仰基督的生活，那麼這裡就不再有我們容身之處。」

阿塞德政府垮台後，沙姆解放組織曾承諾會保護敘利亞的少數族群。根據社群媒體上發布的1段影片，這個組織的1名宗教領袖在片中表示，放火燒耶誕樹的人「不是敘利亞的人」，他承諾這些人會受到處罰。

這名領袖還說，被燒的耶誕樹會獲得修復，並在上午前點亮裝飾燈。

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