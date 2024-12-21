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美軍發動精準空襲！　伊斯蘭國領導人在敘利亞被擊斃

▲▼ 美國中央司令部（CENTCOM）指揮官庫里拉（Michael Erik Kurilla）。（圖／路透）

▲ 庫里拉聲明宣布擊斃尤瑟夫。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國中央司令部（CENTCOM）宣布，19日對敘利亞東部代爾祖爾省發動精準空襲，擊斃極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）領導人尤瑟夫（Abu Yusif）及另一名成員。此次行動旨在打擊ISIS在該地區的恐怖活動計畫，並削弱其對平民、美國及盟友軍事人員的威脅。

阿塞德政府垮台以前，這起空襲地點由敘利亞政權與俄羅斯軍隊控制。中央司令部聲明表示，此行動是美方與地區合作夥伴一項持續承諾一環，目標是阻止並削弱恐怖組織策畫與實施攻擊。

指揮官庫里拉（Michael Erik Kurilla）說明，ISIS企圖闖關解救關押於敘利亞設施的8000多名成員，「我們將積極打擊這些領袖和成員，包括試圖在敘利亞境外行動的人」，承諾與盟友及地區合作夥伴密切合作，不容ISIS利用敘利亞局勢重整旗鼓。

ISIS於2014年利用敘利亞內戰，占領伊拉克與敘利亞部分地區，聲稱為其領土後自行宣布建立哈里發國，鼎盛時期統治數百萬人。

該組織對伊斯蘭教法採取極端主義解釋，大規模屠殺少數族群，後來被多國聯軍擊退，至2019年已失去對中東所有領土的控制，但仍持續在敘利亞、伊拉克及阿富汗部分地區活動，在非洲部分地區也有分支。

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