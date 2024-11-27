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糾纏女博士30年！變態高中男老師狂發性愛文騷擾　丟工作+判刑

女友,妹子,正妹,女生（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲已婚許姓男老師騷擾30多年前的前女友，丟工作再被判刑。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者郭玗潔／桃園報導

女子小美(化名)在大學時，和許姓男子短暫交往1、2個月，不料分手後被糾纏30幾年，過程小美被迫搬家、換電話、換工作，直到她50多歲攻讀博士，還繼續被已婚且在高中當老師的許男騷擾，收到3000多個色情、騷擾的信件和檔案，崩潰報警提告。桃園地院審理，法官依許男犯跟蹤騷擾罪，處10月徒刑。可上訴。

判決指出，該名許姓男老師於30年多前，曾和女子小美短暫交往，2022年8月間許男查詢GOOGLE，發現小美目前在某研究所攻讀博士，竟手寫「我對妳有著無與倫比、熾熱難耐的性慾」、「為什麼他一靠近妳的性器，就會變得更長，長到我都不認識了」等文字，並附上當初交往經歷相關的薄荷油、零食、貝殼等物件，寄到小美研究所系辦。

接著在5個月間，許男陸續寄了1900餘封電子郵件，還將小美娘家周遭、小美會去的教堂照片、錄音檔等1143個檔案，寄到小美的公務信箱，內容包含「如果觀音座，那麼就像熱狗中的香腸，被麵包裹著般般」、「頭痛。可否換你輕敲我的額頭，或讓我柔碰你胸前呢？雖然最好的方法，是在妳兩股間，夾成三明治，輕觸你的唇」、「下探三角地帶…妳覺得自己好像被強暴一般。久久不能自已」等海量露骨性愛文字。

小美被騷擾崩潰報警，並在審理時證稱，她大一時因為參觀社團書展而認識許男，她參加讀書會時許男經常來旁聽，看起來相當溫和，但卻片面宣布她是他的女朋友，她因而在大二上學期被迫和許男交往，苦苦要求分手，許男都不同意，直到許男去當兵才脫離魔掌，但仍不時回來糾纏。

▲▼害怕,哭泣,女孩（圖／免費圖庫pexels）

▲小美回憶起許男對她的騷擾歷史，相當崩潰。（示意圖／免費圖庫pexels）

小美指出，她的拒絕從來都沒用，就算對許男說「請你不要再亂碰我」，許男也會回應「為什麼？妳每次說不要，我都會聽成要」，她被搞到崩潰，嘗試用無數次強烈方式拒絕許男，像是用書砸在許男臉上、把許男寫的信撕爛丟到護城河，尖叫「你不要再來找我了」，甚至威脅輕生，許男都能夠面帶微笑、無動於衷的說「妳生氣的樣子好可愛」、「妳跳阿，我想看看妳會不會真的跳」。

小美表示，她後來只能用不回應處理，但試過搬家、換電話，過幾年都會被許男找到，甚至導致她離職，又到研究所念書，結果又被許男騷擾，許男還寄了包裹到她系辦，當時在場的女助教提醒她，許男過這麼久，還能千方百計找到她「這完全不是一個正常人，而且許男在包裹上大方寫上自己的名字、手機，這該不會是一個精神病患，如果打電話去罵他，激怒了他，要是來潑硫酸怎麼辦？」

小美說，後來女助教幫忙連絡許男退包裹，許男卻說「我要自己去學校拿」、「你們打開來看看嘛」，後來又寄給她一堆色情的訊息，報警後還試圖傳訊給她丈夫挑撥感情，用心相當邪惡，讓她既憤怒又害怕。

法官檢視相關證據，認為小美提告後，許男經任職高中性平會調查，被認定他性騷擾且情節重大，校方已解聘許男，判定許男犯行屬實，審酌許男有教職身分還已婚，依跟蹤騷擾罪，處10月徒刑。

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