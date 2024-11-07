認識新男生「IG追蹤對象」驚呆她　過來人曝：這種類型很極端

▲原PO發現對方的追蹤名單，竟沒有大奶妹。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「IG完全沒追蹤大奶妹的男生...是怎麼回事？」一名女網友驚呼，追了一位男生IG，發現對方只追蹤家人、朋友、穿搭、哏圖而已，竟然沒有追大奶妹，因此好奇這是怎樣的一個人？文章引發熱議，「這種類型很極端，他不是超級色（悶騷），就是真的沒有世俗的慾望」、「我都開小帳追，本帳追大奶妹很扣分」。

一名女網友在Dcard表示，最近活動上認識一位男生，雙方互追IG中，結果原PO發現對方追蹤名單只有家人、朋友、穿搭、哏圖，「完全沒有漂亮女生跟大奶妹？」

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對此，原PO直呼「很神奇」，因為身邊的男性友人都有開小帳專門追大奶妹，大帳多多少少也會追蹤幾個正妹。

話題轉回來，原PO觀察這位男生應該是個直男，也算健談懂玩，因此好奇「他就是真的每個帳號功能分得相當清楚？不知道有沒有人身邊也有這樣的人？」

底下網友熱議，「說實在，我都追蹤運動跟美食欸，追蹤大奶妹真的不能幹嘛」、「我認識幾個男生，小帳追奶妹、未成年、約砲帳號；大帳留自己好形象用的」、「這種類型很極端，他不是超級色（悶騷），就是真的沒有世俗的慾望」、「我都開小帳追，本帳追大奶妹很扣分」、「我前任就是這樣，他的哀居超級乾淨」。