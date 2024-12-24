等13年農糧收購調高1.5元！　國民黨團轟：霸凌農民

記者崔至雲／台北報導

農業部23日宣布公糧收購調整措施，其中輔導收購價提高1.5元為24.5元，公糧農民每公頃收入年增2萬元，但未達立法院決議的調漲5元標準。國民黨團今（24日）召開記者會怒轟農業部藐視立院決議，欺負霸凌農民。國民黨團強烈要求農業部遵守立法院決議，將公糧價格調高到每公斤5元。

▲國民黨團召開「農民13年的等待，只換來1.5元的敷衍？」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）



書記長林思銘表示，上個會期立法院決議公糧收購價格每公斤調整5元，農業部先違反決議不編列預算，現在又公然再次違反決議僅調漲1.5元，難道現在行政院要架空國會、戒嚴國會嗎？立法院是最高民意機關，行政院不遵守立法院的決議，賴清德總統還談什麼民主法治？

林思銘指出，立法院決議公糧收購價格每公斤調整5元，農業部只調整1.5元，這樣相差3.5元，這是在敷衍農民嗎？農業部一年採購預算豢養1450毫不手軟，114年度就編列1.4億元文宣費；農業部調整1.5元公糧收購價格，每公頃一年只有2萬元，林思銘說，2萬元連買肥料都不夠。

林思銘舉例，2011年基本工資為17,880元，到了2024年漲到27,470元，漲幅高達53.63%。再看看公糧收購價格，2011年每公頃23元，2024年若公糧收購調整1.5元，則為24.5元，漲幅只有6.5%。林思銘要問賴清德、卓榮泰，你們對得起農民嗎？難道農民是民進黨心中最好欺負的一塊嗎？

雲林在地立委張嘉郡表示，農業部在過去一年，不斷汙名化、抗拒公糧收購提高價格，甚至在昨天下午政策大轉彎，農業部長陳駿季不斷強調「1集、2轉、3加3」的公糧收購方式，事實上是「一拖、二騙、三收割」。上週看到民進黨農業縣立委過10個月之後，第一次主動為農民發聲。果然，農業部政策大轉彎，民進黨立委順勢收割在野黨多年來的為農民爭取的成果。

張嘉郡氣憤指出，農民等待13年，結果等到了什麼？只等到調漲公糧收購每公斤1.5元，農業部是在敷衍農民？敷衍立法院？民進黨過去不斷汙名化國民黨照顧農民權益的努力，但事實上，不照顧農民的人是誰？就是民進黨！民進黨必須向全國農民道歉。農業部所提出「非常複雜」提高公糧收購價格，僅僅提高每公斤1.5元，一年只增加2萬元。每公頃增加5元很多嗎？其實每月僅4,500元；對農民這13年來因物料上漲所造成的成本支出相較，根本是微乎其微。國民黨團絕對不能接受農業部的做法，行政院、農業部無視立法院的決議，敷衍全國辛苦的農民，呼籲農業部落實立法院的決議，公糧收購每公斤5元。