幕後／考試院人事17日表決　國民黨團點名這幾位「不會全部放行」

▲院長被提名人周弘憲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院三黨不過半，各項人事同意權案成為朝野攻防焦點，立法院將於17日針對考試院正副院長及考試委員進行投票，原本國民黨評估考委有望全數順利過關，不過，據了解，國民黨13日召開黨團大會時有初步討論，將不會全部「放行」，其中，院長被提名人周弘憲、考委被提名人邱文彥都被點名否決，不過國民黨團也將與民眾黨討論，最終封殺名單將於投票當日上午揭曉。

考試院第14屆正副院長及考試委員人事案，將於17日表決。此次正副院長提名人選名單包括考試院副院長周弘憲出任考試院長、考選部前部長許舒翔出任副院長，考試委員被提名人有國際水利環境學院副執行長鄧家基、政治大學公共行政學系專任教授黃東益、最高檢察署檢察官柯麗鈴、台灣海洋大學及中山大學榮譽講座教授邱文彥、銓敘部前次長呂秋慧，以及考試院前委員王秀紅與伊萬．納威。

據悉，13日國民黨團大會時，黨團幹部特別把此事拿出來討論，原本有望全數放行，但在黨團大會進一步討論之後，認為有部分委員不符合標準。會議中，書記長林思銘特別製作一張委員名單的表格，讓藍委一個一個討論，討論過程中藍委充分發表意見，確定完全無爭議的人選才會「放行」。

據了解，初步討論完後，有2至3位人選有爭議，包含周弘憲及邱文彥。對於考委將不通過的人選，立委羅廷瑋直接點名周弘憲，他指出，周弘憲過去曾主張考試院併入行政院、監察院併入立法院採取三權分立，但日前民眾黨立委黃國昌質詢周弘憲時，他否認自己的主張，認為周弘憲公然說謊。身為院長提名人選，卻毫無誠信可言，公然說謊，完全不是有擔當的院長。

羅廷瑋也提到，這次他們審查的重點，還有一項很重要的項目，就是要看提名人選是否真的能「守護公務人員」，因考試院應負起維護職場友善的責任，因此曾擔任過考委的人選，表示過去並未做好維持公務員職場環境的責任，這些名單，也有可能將剔除。而從這次名單看來，曾擔任過考委的人選包含周弘憲、王秀紅與伊萬．納威。

藍委翁曉玲也說，考試院目前真的是真空狀態，在沒有考試委員的狀況下，只有三個部會首長代決事項，這就是違法、違憲的考試院會，因此不會為了反對而反對封殺所有考委，不過此次被提名人有幾位是要續任的委員，過去他們沒有太多作為，因此若要續任，她認為不適合。不過翁曉玲也說，13日討論時，國民黨團討論熱絡，會在投票前拍板最終投票方向，自己也會跟著黨團的共識決走。