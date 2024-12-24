高三女爆癢狂抓流湯水　皮膚「苔癬化」慘變大象皮

▲異位性皮膚炎若不好好治療，皮疹會越來越粗厚，導致出現苔蘚化或癢疹及大面積的傷口合併細菌感染。（圖／亞大附醫提供）



記者游瓊華／台中報導

就讀高三的小妍飽受異位性皮膚炎困擾，由於長期摳抓發癢的手腳及頸部皮膚，導致出現苔蘚化及大面積傷口，讓她上學時總是欠缺自信心，醫師嘗試傳統治療方式無效後，建議改用口服小分子藥物，果然大幅減輕搔癢感，但也提醒務必維持抗癢三招，才能與疾病和平共處。

亞洲大學附屬醫院皮膚科主治醫師沈冠宇表示，異位性皮膚炎是一種常見的慢性皮膚發炎疾病，主要特徵就是癢及乾燥，一旦患者搔抓，就會出現發紅、脫屑、流湯流水症狀，隨著病情繼續進展，皮疹會越來越粗厚，導致出現苔蘚化或癢疹及大面積的傷口合併細菌感染。

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▲亞洲大學附屬醫院皮膚科主治醫師沈冠宇表示，異位性皮膚炎是一種常見的慢性皮膚發炎疾病，主要特徵就是癢及乾燥（圖／亞大附醫提供）



沈冠宇指出，異位性皮膚炎除了會嚴重影響睡眠品質外，「小妍」常因外觀異樣被同儕排擠，一度抗拒上學。沈冠宇強調，當異位性皮膚炎急性發作，口服類固醇是最重要的武器，但隨著發炎逐漸抑制，會漸漸減低劑量並在數周內停掉口服類固醇的使用。

等到進入亞急性期後，就會評估改用「免疫抑制劑」銜接治療流程，以「小妍」為例，服用「口服小分子藥物」兩天，症狀明顯改善許多，也讓小妍更專心準備考試，不再容易分心，但因口服藥恐影響血球及肝腎指數，有引起肺結核、B型或C型肝炎惡化的風險，務必每3個月抽血檢驗追蹤。