「沒有不舒服」台中女肺節結2年瘋狂長大1倍　回診發現罹癌王

▲台中女沒有不良習慣，也無慢性病，但肺部結節卻在兩年內快速長大，就醫確診罹患癌王。（圖／亞大附醫提供）



記者游瓊華／台中報導

一名71歲張阿嬤2年前就醫檢查時，肺部發現一顆0.8公分肺結節，當時醫師建議要定期追蹤，沒想到阿嬤自認「沒有不舒服」，拖到今年才回診，結果肺結節長大1倍，趕緊進行微創手術切除，術後病理檢查證實為早期肺腺癌，阿嬤後來康復出院，也說「以後要聽醫生的話！」

亞洲大學附屬醫院胸腔外科主治醫師劉柏毅指出，阿嬤的肺結節兩年前僅0.8公分，兩年後結節已增大至1.5公分，考量到結節位置適合手術處理，醫師建議進行微創肺段切除術，並在術中接受病理檢驗，冷凍切片結果確認為第一期肺腺癌，由於發現時間早，癌細胞尚未擴散，患者在術後第三天即順利出院，後續檢查也顯示病情穩定。



劉柏毅表示，阿嬤本身沒有吸菸，也沒有其他慢性疾病或家族病史，完全屬於健康無症狀族群，然而如果沒有透過「低劑量電腦斷層掃描」(LDCT)檢查發現，這類小結節極難被傳統X光發現，且結節恐短期內迅速增長，一旦進入第二期或更高期別，術後可能需輔助性化療等較為積極的治療方式，並且預後效果也會受到影響。

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▲劉柏毅表示，0期或第一期肺腺癌的五年存活率接近90%，但到了第二期存活率可能下降至60%-70%，早期發現治療顯得攸關重要。（圖／亞大附醫提供）

劉柏毅提醒，肺癌是國人十大癌症死因第一名，若要預防肺癌上身，務必戒菸或減少二手菸暴露，同時定期安排健康檢查，特別是有家族病史或肺部問題的族群，應考慮定期接受低劑量電腦斷層掃描。

劉柏毅強調，根據研究，0期或第一期肺腺癌的五年存活率接近90%，但到了第二期存活率可能下降至60%-70%，因此，早期發現與治療，對於肺癌患者的生命質量至關重要，目前健保局已針對特定高風險族群補助LDCT費用，包括50至74歲重度吸菸者、50至74歲男性/45-74歲女性，具肺癌家族史等，都可提供2年1次低劑量電腦斷層檢查(LDCT)。