男業務出差東南亞回國狂拉肚子！一驗糞便赫見恐怖寄生蟲

▲男業務出差東南亞，回國狂拉肚子一驗糞便赫見恐怖寄生蟲。（圖／亞大附醫提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名59歲許先生日前出差東南亞，返國後開始出現腹痛、腹瀉症狀，原以為只是腸胃炎，但服藥後腹瀉沒好轉，改到醫院掛急診，醫師將糞便送交檢驗科化驗，1小時內就發現「阿米巴性痢疾」陽性反應，隔天顯微鏡檢查也證實有阿米巴原蟲囊體，趕緊投藥治療，患者症狀逐漸緩解，腹痛與腹瀉在後續幾天內也明顯改善。

亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科醫師林佑達表示，「阿米巴性痢疾」是痢疾阿米巴原蟲所引起的傳染病，主要寄生於腸道，大部份感染者症狀不明顯，一旦侵入宿主的腸壁組織，往往會引發腸道症狀，引起腹部不適、間歇性下痢(腹瀉)或便秘，並伴隨發燒引起寒顫、血便或黏液軟便等症狀。

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▲醫師提醒民眾，平時則注意飲食及手部衛生，要吃熟食及喝煮沸的水，以及避免口對肛門的接觸行為。（圖／亞大附醫提供）



林佑達指出，該疾病可能導致如肝膿腫等嚴重併發症，甚至可能蔓延到肺部、腦部等其他器官，對患者健康帶來極大威脅，這種疾病在部分發展中國家尤為常見，傳統會以顯微鏡檢查糞便檢體，但往往需要1-2天較長時間，可能使患者病情加重，錯失早期治療機會。

林佑達也表示，證實陽性檢驗結果後，醫療團隊立即調整治療方式，給予患者抗阿米巴藥物治療，患者症狀逐漸緩解，腹痛與腹瀉在後續幾天內也明顯改善；他也提醒，如有症狀或檢驗陽性者，務必即早就醫治療，以免持續感染他人，平時則注意飲食及手部衛生，要吃熟食及喝煮沸的水，以及避免口對肛門的接觸行為，降低感染風險。