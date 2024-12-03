　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老公太衰！台中女罵天天夫「越吼越大聲」　竟是患耳硬症惹禍

▲▼示意圖,夫妻吵架,憤怒,爭論,亞洲,談話,衝突,蕭條,離婚,家庭,女,挫折,爭論,毆打,婚姻,悲（圖／123RF）

▲台中46歲「阿心姨」近年來因講話越來越大聲，跟丈夫吵架時，更是屢屢罵到「燒聲」，就醫才發現是耳硬化症惹禍。（示意圖／123RF）

記者游瓊華／台中報導

台中46歲「阿心姨」近年來因講話越來越大聲，跟丈夫吵架時，更是屢屢罵到「燒聲」，家人帶她就醫，檢查發現耳膜完整、無化膿流湯，但左耳聽力竟衰退到中度聽損，醫師安排斷層掃描後，確認中耳沒有感染或腫瘤，診斷是「耳硬化症」惹禍，經執行聽小骨重建手術後總算恢復正常聽力。

▲陳厚匡,耳鼻喉科,亞大附醫。（圖／亞大附醫提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲透過斷層掃描，果然在病患鐙骨底板發現中耳骨質病變，確認是「耳硬化症」惹的禍。（圖／亞大附醫提供）

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫師陳厚匡表示，「耳硬化症」(Otosclerosis)是一種影響聽力的疾病，常見於中年女性，且多數患者的病情發展緩慢，初期症狀並不明顯，隨著病情加重，患者聽力逐漸下降，因為症狀改變緩慢，往往會被認為是老化的正常狀況，因而失去治療黃金時間。

陳厚匡指出，以「阿心姨」為例，她就診時自述左耳聽力逐漸衰退，還伴隨耳鳴，不僅電視音量越開越大，也常聽不清楚家人的對話，甚至跟丈夫吵架時，往往越吵越用力，夫妻感情逐漸失和，子女們擔心狀況惡化，於是堅持帶她看醫師，「不然每天雞犬不寧」。

▲陳厚匡,耳鼻喉科,亞大附醫。（圖／亞大附醫提供）

▲陳厚匡表示，耳硬化症初期症狀並不明顯，隨著病情加重，患者聽力逐漸下降，因為症狀改變緩慢，往往會被認為是老化的正常狀況。（圖／亞大附醫提供）

陳厚匡強調，經統計，耳硬化症常見於白種人，常見症狀是聽力變差及耳鳴，聽力變化是漸進性聽力受損且通常兩耳為不對稱的聽力表現，發生年紀多為30至40多歲，初期多以40-60分貝的傳導性聽力受損，但仍有10%病人會進展至混和性或感音性聽損；第二個常見症狀為耳鳴，約有一半以上的病人會發生耳鳴，可能為嗡嗡聲、嘶嘶聲、蟬叫聲等，另其它較少見的症狀包括頭暈、平衡感變差。

陳厚匡提醒，若患者聽損屬於輕微程度或不適合接受手術，可根據需求選擇助聽器協助，以調整其音量和音質達到最佳效果，並定期追蹤聽力檢查監測病程進展，至於「鐙骨手術」（又稱耳硬化症手術）需將病變的鐙骨部分截除，並替換為人工聽小骨來改善聲音的傳導，成功率可以高達80%以上，此患者術後左耳聽力大幅改善，也避免依賴助聽器。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
Nissan破產危機「財務長也要跳船了」！裁員9000人、股
蔡英文老家房價大跌　單坪成交創新低
學生犯法老師提告　這有什麼不對？
高市府離職人數六都第2！公務員出國得on call　在日本地
舒華煮飯穿超辣！解放細肩帶…身材太兇
奪冠收到新車！　小球員們嗨喊：想去富邦悍將

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

郵局帳號「突顯示已止付」一回想慌了！她急報案：買演唱會門票

樂樂球棒打老師！校方聲明曝　網狂轟「家長超噁心」：假意道歉

6年30萬字！葉晉嘉記錄「鏢旗魚」文化　重現古老傳統漁法　

老公太衰！台中女罵天天夫「越吼越大聲」　竟是患耳硬症惹禍

腸病毒連兩周2.6萬人就醫！本月中竄高峰「就診上看3萬人」

台灣虎航招募商用機師12／22截止　報名條件一次看

快訊／蛋價跌2元！罕見秋冬也降價　公會：產量持續供過於求

快訊／北市爆麻疹群聚！20多歲男確診成第2案　接觸者匡列328人

公公暈倒全家人超淡定！她急叩救護車...網笑：機會被媳婦破壞了

單趟車程1小時！他搭捷運嘆「座椅冰又硬」難補眠　設計原因曝

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

台中警察進入學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

【泰格與雪兒】憑實力單身

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

賈靜雯50歲超凍齡嚇壞老外　參加《乘風破浪》體脂剩12%

謝金燕親戚薇：她是我的！　害羞認「20年沒接吻了」

陸生稱中國台北遭批「吃豆腐」　馬辦：法規不同、別針對女大生

郵局帳號「突顯示已止付」一回想慌了！她急報案：買演唱會門票

樂樂球棒打老師！校方聲明曝　網狂轟「家長超噁心」：假意道歉

6年30萬字！葉晉嘉記錄「鏢旗魚」文化　重現古老傳統漁法　

老公太衰！台中女罵天天夫「越吼越大聲」　竟是患耳硬症惹禍

腸病毒連兩周2.6萬人就醫！本月中竄高峰「就診上看3萬人」

台灣虎航招募商用機師12／22截止　報名條件一次看

快訊／蛋價跌2元！罕見秋冬也降價　公會：產量持續供過於求

快訊／北市爆麻疹群聚！20多歲男確診成第2案　接觸者匡列328人

公公暈倒全家人超淡定！她急叩救護車...網笑：機會被媳婦破壞了

單趟車程1小時！他搭捷運嘆「座椅冰又硬」難補眠　設計原因曝

用16毫米底片看不同城市　電影《春行》在基隆取景拍攝

揭秘陸外送員真實收入　高頻出勤月薪破萬集中在「4城市」

黃捷入選「BBC百大傑出女性」　媒體人喊：到底怎麼選出來的

考委被提名人：謝宜容可再任公務人員　「但也要有機關首長肯用」

東京威力科創台南營運中心開幕　逾千名員工、最新技術進駐

郵局帳號「突顯示已止付」一回想慌了！她急報案：買演唱會門票

亞尼克聯名水水灶咖！夢幻台味甜點「紅心芭樂生乳捲」新上市

蕭薔被名醫讚「美到骨子裡」　愛瑜珈練就超柔軟美人

20年「蓮潭國際會館」熄燈　在地最後一日排隊只為一件事

樂樂球棒打老師！校方聲明曝　網狂轟「家長超噁心」：假意道歉

男遇鵝群結伴禮貌示好 　下秒被追趕急後退撤離

生活熱門新聞

小六生案風向變了！律師吐悲哀現況「老師只能報警啊」

收到江國豪手套！辰己涼介「回禮超夠意思」

他抓超兇女球迷「高舉雙手搖晃」　導播85秒鎖定

明起雨灌北台灣「3地警戒」　周六又有冷氣團報到

住日本飯店給小費　房務員沒收「反送青蛙」！用意曝

今年冬天恐更冷　原因曝光

快訊／北市爆麻疹群聚！接觸者匡列328人

今變天「下最多」地區曝　2波冷空氣雨區擴大

台中師報警挨批　網：誰還敢當老師

注意！　4生肖、4星座2025大沖煞

台中驚傳警察進學校帶走國小生　盧秀燕怒了

職籃「抖超胸球迷」被指撞臉女優　鎖定90秒敲碗IG

富邦啦啦隊女神沒續約　正妹好友發文力挺

男員工「在店內裸奔」自拍PO網　雜誌瘋道歉︰已調離現職

更多熱門

相關新聞

不一定是感冒！喉嚨痛「5大致病因」難想到

不一定是感冒！喉嚨痛「5大致病因」難想到

喉嚨痛「一吞口水就想哭」人人都經歷過！一開始以為是感冒，卻又沒有其他症狀，讓人糾結到底要不要看醫生。耳鼻喉科醫師胡皓淳表示，除了感冒外，事實上過敏、空氣乾燥、胃食道逆流、口腔或咽喉感染及抽菸、空氣污染都可能引發喉嚨痛。他提醒，若症狀持續，怎麼休息都不會好，應就醫檢查。

他喉嚨暴痛3天！醫驚見「幾乎塞住了」：只能切開

他喉嚨暴痛3天！醫驚見「幾乎塞住了」：只能切開

歌王級保全男無法飆高音　醫搖頭嘆：是癌症

歌王級保全男無法飆高音　醫搖頭嘆：是癌症

耳朵好癢！醫「最推挖耳工具」是手指　原因曝光

耳朵好癢！醫「最推挖耳工具」是手指　原因曝光

感冒「多吃維生素C」真實效果曝！　醫：小心2副作用

感冒「多吃維生素C」真實效果曝！　醫：小心2副作用

關鍵字：

耳鼻喉科亞大附醫耳硬化症陳厚匡

讀者迴響

熱門新聞

即／盧秀燕向老師道歉　將請教育局訂出SOP

小六生案風向變了！律師吐悲哀現況「老師只能報警啊」

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

「6種早餐」胖又傷身！營養師：根本一早在吃油

電腦王阿達、瘋先生被抓了　教學看盜版門侵權6億

收到江國豪手套！辰己涼介「回禮超夠意思」

安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！

他抓超兇女球迷「高舉雙手搖晃」　導播85秒鎖定

明起雨灌北台灣「3地警戒」　周六又有冷氣團報到

林靖恩賣了李坤城房產「10年超爽月領金額」曝光！

劉雨柔被爆分手球星「你家祖先全以你為恥」

住日本飯店給小費　房務員沒收「反送青蛙」！用意曝

「台大宅王」遺書首曝光！　10年前殺女友：我養的公主自己娶

老公猝死留472萬遺產「妻子火速領走」　婆婆氣炸提告

女兒出道！　AV女優引退了　

更多

最夯影音

更多

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

台中警察進入學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

【泰格與雪兒】憑實力單身

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面