老公太衰！台中女罵天天夫「越吼越大聲」　竟是患耳硬症惹禍

▲台中46歲「阿心姨」近年來因講話越來越大聲，跟丈夫吵架時，更是屢屢罵到「燒聲」，就醫才發現是耳硬化症惹禍。（示意圖／123RF）



記者游瓊華／台中報導

台中46歲「阿心姨」近年來因講話越來越大聲，跟丈夫吵架時，更是屢屢罵到「燒聲」，家人帶她就醫，檢查發現耳膜完整、無化膿流湯，但左耳聽力竟衰退到中度聽損，醫師安排斷層掃描後，確認中耳沒有感染或腫瘤，診斷是「耳硬化症」惹禍，經執行聽小骨重建手術後總算恢復正常聽力。

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▲透過斷層掃描，果然在病患鐙骨底板發現中耳骨質病變，確認是「耳硬化症」惹的禍。（圖／亞大附醫提供）



亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫師陳厚匡表示，「耳硬化症」(Otosclerosis)是一種影響聽力的疾病，常見於中年女性，且多數患者的病情發展緩慢，初期症狀並不明顯，隨著病情加重，患者聽力逐漸下降，因為症狀改變緩慢，往往會被認為是老化的正常狀況，因而失去治療黃金時間。

陳厚匡指出，以「阿心姨」為例，她就診時自述左耳聽力逐漸衰退，還伴隨耳鳴，不僅電視音量越開越大，也常聽不清楚家人的對話，甚至跟丈夫吵架時，往往越吵越用力，夫妻感情逐漸失和，子女們擔心狀況惡化，於是堅持帶她看醫師，「不然每天雞犬不寧」。

▲陳厚匡表示，耳硬化症初期症狀並不明顯，隨著病情加重，患者聽力逐漸下降，因為症狀改變緩慢，往往會被認為是老化的正常狀況。（圖／亞大附醫提供）



陳厚匡強調，經統計，耳硬化症常見於白種人，常見症狀是聽力變差及耳鳴，聽力變化是漸進性聽力受損且通常兩耳為不對稱的聽力表現，發生年紀多為30至40多歲，初期多以40-60分貝的傳導性聽力受損，但仍有10%病人會進展至混和性或感音性聽損；第二個常見症狀為耳鳴，約有一半以上的病人會發生耳鳴，可能為嗡嗡聲、嘶嘶聲、蟬叫聲等，另其它較少見的症狀包括頭暈、平衡感變差。

陳厚匡提醒，若患者聽損屬於輕微程度或不適合接受手術，可根據需求選擇助聽器協助，以調整其音量和音質達到最佳效果，並定期追蹤聽力檢查監測病程進展，至於「鐙骨手術」（又稱耳硬化症手術）需將病變的鐙骨部分截除，並替換為人工聽小骨來改善聲音的傳導，成功率可以高達80%以上，此患者術後左耳聽力大幅改善，也避免依賴助聽器。