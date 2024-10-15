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台中女愛嗑麻辣鍋　肚子爆痛急診...膽囊挖出2顆「黑色大粉圓」

▲結石如黑色粉圓。（圖／亞大附醫提供）

▲婦人愛吃麻辣鍋及炸物，結果急性膽囊炎發作，緊急開刀摘除膽囊。術後醫師從其膽囊中發現兩顆猶如黑粉圓般的膽結石。（圖／亞大附醫提供）

記者游瓊華／台中報導

台中一名56歲黃姓婦人長期嗜吃麻辣鍋及炸物，日前她與友人嗑完火鍋返家後，突然感覺右上腹隱隱疼痛，之後疼痛還延伸到右邊肩膀，只好趕緊掛急診，檢查結果是膽結石阻塞膽囊，引發急性膽囊發炎，最後切除膽囊，醫師從取出的膽囊中，發現兩顆直徑約2公分、宛如黑粉圓的膽結石，讓患者如釋重負。

亞洲大學附屬醫院一般外科主治醫師毛士豪表示，膽結石是一種常見消化系統疾病，指的是膽囊或膽道內形成固體物質的結石，根據統計，膽結石的高風險族群以年紀大、女性、肥胖、高膽固醇飲食、快速減重者等居多，但有結石的人不一定產生症狀，端看結石大小及位置是否足以造成併發症，因此許多民眾平時可能根本無法察覺。

毛士豪解釋，因膽囊收縮時，若膽結石會堵住膽囊出口，導致膽汁沒辦法順利排出，引起典型的右上腹痛，這種疼痛經常在進食後出現，尤其是攝取高脂肪食物後，患者會感覺反覆性且收縮性疼痛，甚至是劇烈的膽絞痛，有時也會伴隨噁心及嘔吐，萬一時間拉長，造成膽汁滯留，就可能會引發急性膽囊發炎。

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▲毛士豪,亞大醫院。（圖／亞大附醫提供）

▲毛士豪指出，膽結石是一種常見消化系統疾病，指的是膽囊或膽道內形成固體物質的結石。（圖／亞大附醫提供）
毛士豪也提醒，膽結石手術有多種治療方案，術前務必與醫師溝通，多數病患會在術後半年恢復正常，未來需避免吃高油脂的食物，以免引起腹瀉、腸胃不適，平常也建議應以清淡飲食為主，多吃膳食纖維幫助消化，減少膽囊負擔。

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