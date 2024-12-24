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雞蛋每天滯銷200萬顆　蛋農喊「血本無歸」：真的是過剩蛋節

▲國內蛋價慘跌，但買氣始終低迷，專家認為消費者已改變吃蛋習慣。（圖／記者楊惠琪攝）

▲國內蛋價慘跌，每日生產過剩已達200萬顆。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

低溫來襲，但國內雞蛋消費市場買氣仍不如預期，台灣蛋雞事業產銷督導委員會最新內部報告揭示，國內蛋雞在產隻數屢創新高，雞蛋生產過剩現象超乎預期，呼籲各產區加速減產。根據產地統計每日產量已突破13萬箱，每日生產過剩至少200萬顆，蛋農不惜削價出售，大嘆：「真的是在過剩蛋節。」

國內雞蛋已持續生產過剩超過4個月，本月3日台北市蛋商公會罕見在秋冬宣布降價，目前產地價每斤只剩24.5元、批發價34元，跟去年同期相較，蛋價至少跌4成，產地價也低於蛋農的成本價， 不少蛋農大嘆血本無歸。

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中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍表示，從產地回報的資料，雞蛋每日生產達13 萬箱，遠超過國人需求的12萬箱（每箱約200顆），每天生產過剩200萬顆，蛋農不但賣一箱、賠一箱，甚至還要削價出清，還有蛋商因為賣壓沉重、囤蛋太多，放場不來載蛋，「整個蛋雞場一片蛋海，真的是過剩蛋節。」

台北市蛋商公會理事長林天來指出，剩蛋真的太多，蛋價已在谷底，若持續降價恐對買氣提升不大，因低溫來襲，本周蛋價暫不調整，下周再評估產銷狀況。他也呼籲政府應從源頭把關，別輕易核發蛋雞場的牧場使用執照，希望早日回到產銷平衡。

農業部長陳駿季表示，目前地方政府核發的牧場執照，有些是禽場升級執照，不一定都是新設的蛋雞場，但會跟地方政府溝通，瞭解實際情況，至於蛋價部分，農業部尊重市場機制，目前每周公開雞蛋產銷資訊，農民應自主調節，不能蛋價探底就要政府來協助，除非漲幅超過監控範圍，政府才會啟動相關產銷調節措施。

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