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快訊／蛋價跌2元！罕見秋冬也降價　公會：產量持續供過於求

▲國內蛋價議題持續延燒。（圖／記者楊惠琪攝）

▲國內蛋價再降。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

因雞蛋產量持續生產過剩，台北市蛋商公會今（3日）宣布，明起雞蛋產地價每斤調降2元，每台斤從26.5元降至24.5元，批發價周四（5日）跟進，每台斤從36元降至34元，這也是近期雞蛋兩度調漲後首度跌價，更罕見在秋冬季節降價。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，雖然最近天氣開始轉涼，並在高菜價的帶動下，雞蛋已恢復買氣，但每天產量都是供過於求，之前蛋農調節換羽的蛋雞也都已經恢復投產，雞蛋市況的確供過於求，今天開會後決定降價2元。針對外界批評蛋價漲跌缺乏監督機制，林天來表示，一切都是反映產銷現況，遵循市場機制。

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新北蛋行業者表示，雞蛋已經生產過剩好幾個月了，雖然最近天氣開始轉冷，營業用量有增加趨勢，但零售買氣仍低，整體仍是供過於求，蛋量過多又沒有重大疫情發生，蛋價很難不跌。他並指出，秋冬是雞蛋消費旺季，去年同期雞蛋批發價約50元，現在連40元都不到，更罕見在旺季降價。

另有南部蛋農說，蛋價持續走低，已經讓不少小型蛋農打算離農轉行，過年更有紅盤價要讓利給盤商，不只是血本無歸，根本是慘賠。

根據農業部本周最新雞蛋產銷資訊平台顯示，國內投入生產蛋雞約3630萬隻，雞蛋每日生產量12萬5500箱（每箱約200顆），超過國人每日12萬箱需求，每日持續生產過剩110萬顆。

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