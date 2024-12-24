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張惠妹演唱會「OPPO神機體驗爆滿」　低光源也能輕鬆拍美照

記者蘇晟彥／綜合報導

OPPO於11月推出Find X8 Pro系列旗艦機，21日在張惠妹ASMR Maxxx演唱會上，也以官方合作夥伴，在現場設置攤位，邀請民眾借機體驗Find X8 Pro的影像魅力，透過5000萬高畫素鏡頭，搭配3倍、6倍潛望焦段，在低光源的環境下也可以輕鬆捕捉色彩鮮明、亮暗細節豐富的經典美照。

＊照片下方都有詳細參數可參考

▼ 透過Find X8 Pro可以輕鬆捕捉色彩細節，不用帶著笨重單眼拍攝。（圖／OPPO提供）

▲▼ OPPO。

OPPO官方於張惠妹ASMR Maxxx演唱會中設置攤位，民眾可以直接借機拍攝演唱會，在演唱會爆發的一年，只要輕鬆透過Find X8 Pro就能一鍵捕捉精彩瞬間，在首週就超過千位粉絲現場打卡體驗，手機借用場場爆滿。對此，在剩下三天場次中，同樣也開放借機體驗，完成指定任務再送ASMR限定時尚拍貼。

此外，OPPO也與ASMR Maxxx演唱會官方共同推出「OPPO X ASMR Maxxx演唱會專屬聯名禮（包含手機掛繩和配件收納包）」，除了於OPPO攤位限量體驗贈送，也於指定通路推出限量買贈活動，讓沒搶到票的粉絲也可以把握最後收藏機會：

OPPO網路商店：即日起至12月31日止，單筆訂單滿額NT$3,000元，限量加贈ASMR Maxxx演唱會專屬聯名禮乙份；數量有限，送完為止。
OPPO體驗店：於1月2日至2月2日期間，在指定門市購買Reno13 Pro、Reno13，限量加贈ASMR Maxxx演唱會專屬聯名禮乙份；數量有限，送完為止。
台灣大哥大或 myfone購物：即日起至1月31日止，購買Find X8 系列，登錄限量加贈ASMR Maxxx演唱會專屬聯名禮乙份；數量有限，送完為止。

▲▼ 張惠妹 。（圖／OPPO提供）

▲▼ 張惠妹 。（圖／OPPO提供）

▲▼ 張惠妹 。（圖／OPPO提供）

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