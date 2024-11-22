OPPO Find X8系列國際版售價公開　指定方案送張惠妹演唱會門票

記者蘇晟彥／台北報導

OPPO Find X系列 22日登場，今年以「AI影像旗艦」作為主打、搭載聯發科天璣9400晶片，推出Find X8 、Find X8 Pro，以哈蘇全焦段大師影像為基礎，推出AI望遠長焦、經典哈蘇人像及急速抓拍三大功能，在記者會上也公佈售價，Find X8 （12+256G）、Find X8 Pro（16+512G）分別為，27,990元、37,990元，將於即日起開放預購、11月29日正式開賣。而這次為了搶「演唱會神機」的封號，官方也加碼透過指定方案，將可以獲得張惠妹演唱會雙人門票。

▼OPPO Find X系列正式上市，Find X8 、Find X8 Pro售價分別為27,990元、37,990元。（圖／記者蘇晟彥攝）



▼OPPO Find X8 、Find X8 Pro分別推出鈦灰、霧黑及浮光白、靜謐黑顏色。



OPPO 於今（22）日宣布在台推出 AI 影像旗艦 Find X8 系列——Find X8 Pro 與 Find X8，這也是繼Find X5 系列後，再次推出國際版。本次以哈蘇全焦段大師影像為基礎，帶入 AI 望遠長焦、經典哈蘇人像、極速抓拍三大功能，覆蓋日常使用的全場景。

Find X8 Pro 搭載 5000 萬畫素超光影四主攝，獨家雙潛望鏡頭提供 3 倍、6 倍望遠焦段，搭配 6.78 吋懸浮微曲螢幕；Find X8 則推薦給追求輕巧手感、時尚機身的用戶，5000 萬畫素超光影三主攝中，配備與 Find X8 Pro 同款的 3 倍潛望鏡頭，搭配 6.59 吋平面螢幕。兩者同樣採用高效的天璣 9400 處理器、80W SUPERVOOC 超級閃充及 50W AIRVOOC 無線閃充，並通過 IP68/IP69 防塵防水耐用標準。

全新 ColorOS 15 以不斷革新的 OPPO AI 為基礎，賦能影像及生產力，將全面預載於 Find X8 系列，讓強大的影像性能與流暢的系統。

消費者最關心的售價，OPPO Find X8 Pro 提供 16GB+512GB，售價 NT$xxxxx 元，有浮光白、靜謐黑兩色；Find X8 提供 12GB+256GB，售價 NT$xxxxx 元，有鈦灰、霧黑兩色，於即日起在指定通路開放預購，11 月 29 日起正式開賣。

此外，OPPO 同步推出旗艦耳機 OPPO Enco X3i，搭載廣音域同軸雙動圈、LHDC 5.0 Hi-Res 高解析音訊的絕佳音質，配備 49dB 旗艦級主動降噪及 4KHz 的超廣頻範圍，讓用戶在各種場景暢享音樂饗宴，也為 OPPO 智慧生態圈帶來更齊備之選。

▼OPPO Enco X3i 售價為3,990元。