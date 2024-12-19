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鄭文燦備「戰書」出庭不認罪　轟檢調利用談判籌碼「捨小抓大」

▲▼鄭文燦出庭應訊，在律師陳永來陪同下進入法院。（圖／記者沈繼昌攝）

▲鄭文燦今出庭應訊，在律師陳永來陪同下進入法院。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

前海基會董事長鄭文燦在桃園市長任內涉嫌土地開發、收賄500萬元，桃檢偵結後依法將鄭文燦等11人起訴，並對鄭求刑12年。今(19日)桃園地院首度開庭，鄭文燦出庭否認犯行，並在刑事準備狀中指出，由於法律設有自首自白得減刑之寬典，偵查機關利用此談判籌碼，經常出現「捨小抓大」，利用犯行較輕微一方的指證，期以破獲另一方之偵查手段，因此陳述的本質上即存有較大的虛偽危險性，況且證詞內容瑕疵斑斑，毫無憑信性，而無可採。

鄭文燦具狀指出，對向犯因係具有皆成罪之相互對立之兩方，且各自刑度差異通常相當大，例如收受賄賂、與交付賄賂罪，且法律規範又設有自首或自白得減免其刑之寬典，偵查機關乃利用此擁有依法談判的籌碼，經常出現捨小抓大，利用犯行較輕微一方之指證，期以破獲另一方之偵查手段，因為有此誘因，對向犯一方所為不利於被告(鄭文燦)之陳述，本質上即已存有較大之虛偽危險性。

鄭文燦指出，本案公訴人引為不利於鄭文燦之證述，最主要為共同被告廖俊松之證述，然廖與鄭之間屬於行收賄之對向犯關係，為求減刑有虛偽自白之高度風險，且有推諉卸責、栽贓嫁禍之可能性。鄭文燦還列出廖俊松歷次證述瑕疵，直指「毫無憑信性、而無可採！」

證述中，廖俊松稱前往鄭文燦官邸，是因為楊兆麟有交代一個禮物用袋子要去送，禮物就是500萬，還稱不是楊兆麟準備、就是侯水文準備。但侯水文卻稱「黑色手提袋不是我準備，與我無關」。

對於500萬元這個數字是如何決定？廖俊松稱，是他與楊兆麟某次在楊的辦公室談到要與鄭文燦見面，楊隨即提到「花要插在前頭」、「要先送一些試試看」，當時廖俊松詢問「花要大朵還小朵？」楊則回「要送，小條也要像樣一點」；廖俊松接著說「不然三、五百？」楊即回「五百。」

但對於這一說法，楊兆麟否認，駁斥「我從來沒有講過『花要插頭前』，我醫生都沒有講過這種話，在我腦子裡面根本沒有這種用語用詞；500萬元的事情我不知道，我沒有決定數字！」侯水文也稱，500萬元是廖俊松自己提議，金額也是廖自己決定的。

而500萬遭鄭文燦退還給廖俊松之子廖力廷後的去向，說法也有出入。廖俊松表示，兒子並沒有交付予他500萬元，「廖力廷沒有把500萬元現金交給我，他只有說侯水文或楊兆麟叫他將500萬存回鴻展公司帳戶，後續如何處理我不清楚。」但會計師卻證稱該筆現金並未登載於鴻展公司帳簿內，且廖力廷也在證詞中明確表示將500萬元交給廖俊松保管，「我不太可能拿回鴻展公司，我是在隔天、即107年8月14日白天當面拿給廖俊松。」

鄭文燦指出，廖俊松證述瑕疵連連，且其本身個性好攀附吹噓，證詞憑信性大有可疑，「廖俊松實際上並非台塑企業之總經理，但對外一再佯稱吹噓自己是總經理，塑造自己是台塑高層假象，藉此推動華亞科擴編案；證人楊兆麟也稱，廖俊松以他的名義在外做了很多不好的事，「我沒有同意他這樣去騙人」。侯水文亦稱，「廖俊松常常在騙，回報的數字一直變」。

鄭文燦表示，廖俊松個性喜好吹噓、言談多所虛偽浮誇，亦獲其親生兒子認證，廖力廷亦證稱「廖俊松一直在跟鄭文燦吹噓他的關係很好」；妻子也稱「反正他在裡面就吹噓阿，吹噓他怎麼樣、怎麼樣。」侯水文也曾對廖俊松直稱「你的缺點就是話太滿」，故鄭文燦認為，廖俊松證述之誇大不實已可想像，自難遽採，且廖在本案中另涉侵占、詐欺取財犯行，品行不佳，足以認定其供述有不實自白之高度風險，且有推諉卸責、栽贓嫁禍而虛偽陳述之可能性，籲請法官公鑒。

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