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陸制裁加拿大兩機構　包含20名相關人員

▲▼ 五星旗,中國國旗,大陸國旗,國旗。（圖／路透社）

▲大陸外交部宣布制裁加拿大兩機構。（示意圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部22日宣布，對「加拿大維吾爾人權倡導項目」（Uyghur Rights Advocacy Project）及「加拿大西藏委員會」（Canada-Tibet Committee），還有相關的20名人員採取反制措施。

大陸外交部表示，依據《反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，中方決定對「加拿大維吾爾人權倡導項目」及「加拿大西藏委員會」採取反制措施。

大陸外交部指出，將凍結兩個機構在大陸的動產、不動產和其他各類財產；禁止大陸境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

大陸外交部也對兩個機構的20名相關人員採取反制措施，包含凍結大陸境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

根據大陸外交部公布的名單，受影響的人員有「加拿大維吾爾人權倡導項目」執行主任Mehmet Tohti、政策及宣傳主任Jasmine Kainth等15人，以及「加拿大西藏委員會」主席Samphe Lhalungpa、副主席Luisa Durante等5人。

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