　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

達賴喇嘛稱健康可活到110歲　繼任者問題明年7月料更明確

▲達賴喇嘛接受在日本舉行的線上記者會採訪。（圖／達志影像／美聯社）

▲達賴喇嘛。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

高齡89歲的西藏流亡精神領袖達賴喇嘛6月赴紐約動膝蓋手術，各界關心他的健康狀況和接班人選。他重申自己應可活到110歲；西藏流亡議會副議長則指，明年7月達賴喇嘛90歲華誕時，繼任者問題可望更加明確。

達賴喇嘛（Dalai Lama）上週在位於印度北部山城達蘭薩拉（Dharamshala）的住處為逾300名來自世界各地的信徒賜福後接受路透社訪問。他告訴路透社，關於他的健康狀況和藏傳佛教的未來，「沒有什麼好擔心的。」

被問及健康狀況時，達賴喇嘛表示，「根據我做的夢，我應該可以活到110歲。」這位諾貝爾和平獎得主多年來皆用相同答覆來平息外界對其健康狀況的擔憂。

據報導，達賴喇嘛目前可在助理攙扶下慢慢步行，不過若要到遠一點的地方，就需要搭乘高爾夫球車代步。

在北京當局的迫害下，達賴喇嘛於1959年帶領數萬藏人從西藏出逃，並落腳於達蘭薩拉，隨後建立「藏人行政中央」（Central Tibetan Administration，CTA），即西藏流亡政府。

許多人預期，達賴圓寂之後，北京將插手任命他的繼任者。達賴喇嘛本人則表示，他的繼任者可能在印度，且由中國政府任命的繼任者將難以獲得認可。

同樣位於達蘭薩拉的西藏流亡議會副議長卓瑪次仁狄康（Dolma Tsering Teykhang）表示，達賴喇嘛再活20年的預言意在讓追隨者安心，不過關於繼任者的問題，包括他將在哪裡轉世，明年7月他年滿90歲時就會更加明確。

卓瑪次仁狄康在辦公室告訴路透社，「我們不過是凡夫俗子，無法參透他的智慧，所以我們正等待他的明確引領。」副議長處理公務的地點與達賴喇嘛的住所相距約2公里。

卓瑪次仁狄康指出，西藏流亡政府有一套持續執行政務的系統，選擇繼任者的責任主要則落在總部設在瑞士蘇黎世的達賴喇嘛甘丹頗章基金會（Gaden Phodrang Foundation）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
麥當勞17歲女工讀生遭主管性侵輕生　檢警回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

達賴喇嘛稱健康可活到110歲　繼任者問題明年7月料更明確

台積電ADR飆漲逾5％！美股四大指數勁揚　輝達漲近4％

俄烏激戰庫斯克　澤倫斯基：逾3000北韓軍人死傷

超越夏威夷、韓國　日本人新年出國旅遊首選台灣

趕在川普上任「擴大死刑範圍」前　拜登宣布37名聯邦死囚減刑

川普提議買下格陵蘭　宣布任命他擔任美國駐丹麥大使

乘客紐約地鐵熟睡「被縱火燒死」影片曝光　兇嫌是非法移民

美國對中國晶片業展開301調查　中方稱強烈不滿

快訊／馬來西亞重大車禍！巴士、貨車、休旅車撞成一團　至少6死

中國33歲妹子嫁80歲「甲骨文」創辦人　躍升全球前4大富豪太太

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

【可愛腳腳側柱】等紅燈發現前車的側柱是狗腳腳！

「北宜林志玲」追違規駕駛　單手持槍喝斥就範畫面曝！

嘉義逆子「格鬥式抱摔」母親！冷血丟路邊閃人　她10天後不治

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

#彰化 塑膠工廠大火！ 黑煙竄天際消防搶救中

沙鹿這根電桿1年被撞斷2次！　路小＋位置突出...真的很擋路

豪華版 #聖誕雪橇 車隊遊台中！ 1680萬 #麥拉倫 帶頭總值飆7千萬

達賴喇嘛稱健康可活到110歲　繼任者問題明年7月料更明確

台積電ADR飆漲逾5％！美股四大指數勁揚　輝達漲近4％

俄烏激戰庫斯克　澤倫斯基：逾3000北韓軍人死傷

超越夏威夷、韓國　日本人新年出國旅遊首選台灣

趕在川普上任「擴大死刑範圍」前　拜登宣布37名聯邦死囚減刑

川普提議買下格陵蘭　宣布任命他擔任美國駐丹麥大使

乘客紐約地鐵熟睡「被縱火燒死」影片曝光　兇嫌是非法移民

美國對中國晶片業展開301調查　中方稱強烈不滿

快訊／馬來西亞重大車禍！巴士、貨車、休旅車撞成一團　至少6死

中國33歲妹子嫁80歲「甲骨文」創辦人　躍升全球前4大富豪太太

柯文哲涉賄未爆彈！　「快閃新加坡」成關鍵

台企銀主辦台灣銅業51.8億聯貸案　完成授信案簽約

麥當勞「性侵主管」IG曝光！　少女輕生怒火燒到店家Google

昔巫師一哥體驗當球評仍想回NBA　走出想舉槍自盡重大低潮

勞金局辦理新制勞退基金450億元委任案　野村等5投信業者錄取

經濟vs.政治？　孫正義點破川普「關稅大戰」秘辛

達賴喇嘛稱健康可活到110歲　繼任者問題明年7月料更明確

電鍋蒸出超完美光滑水煮蛋！　2步驟剝殼不沾黏千人讚翻

台積電ADR飆漲逾5％！美股四大指數勁揚　輝達漲近4％

麥當勞「主管性侵少女」害輕生　求饒對話曝光

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

國際熱門新聞

13歲女遭性侵懷孕　狼父判關25年鞭10下

中國33歲妹子嫁80歲「甲骨文」創辦人　躍升全球前4大富豪太太

神秘金屬球體現蹤德州　NASA太空人驚呼

全球最難打3大國家　這國無人敢挑戰

「世界最恐怖監獄」關4萬名殺人犯！　獄警全蒙臉避遭報復

天冷衣服晾不乾！「免烘乾機」小撇步曝光

乘客被縱火燒死　兇嫌是非法移民

才完成首飛　馬航空巴A330neo客機停飛

正妹主播報足球賽　「緊身透視裝」觀眾全歪樓

馬來西亞重大車禍　至少6死

美對中晶片業展開301調查　中方強烈不滿

直擊大橋崩塌瞬間！　人車墜河2死

被女友嬤巨乳蹭到有反應！他直接在餐桌激戰

川普提議買下格陵蘭　任命他出使丹麥

更多熱門

相關新聞

陸制裁加拿大兩機構　包含20名相關人員

陸制裁加拿大兩機構　包含20名相關人員

中國大陸外交部22日宣布，對「加拿大維吾爾人權倡導項目」（Uyghur Rights Advocacy Project）及「加拿大西藏委員會」（Canada-Tibet Committee），還有相關的20名人員採取反制措施。

王金平提兩岸和平倡議新論述　綠營：如香港和平？還是新疆西藏？

王金平提兩岸和平倡議新論述　綠營：如香港和平？還是新疆西藏？

陸遊客西藏「巧遇」藏馬熊興奮餵食 專家提醒：敬而遠之

陸遊客西藏「巧遇」藏馬熊興奮餵食 專家提醒：敬而遠之

抗議美國涉藏法案　大陸密集發聲要求美國不支持藏獨

抗議美國涉藏法案　大陸密集發聲要求美國不支持藏獨

女網紅直播一半被車撞飛！自後撞上急速翻轉墜地

女網紅直播一半被車撞飛！自後撞上急速翻轉墜地

關鍵字：

達賴喇嘛西藏

讀者迴響

熱門新聞

嘉義29歲兒摔死媽媽　親友怒：像摔狗一樣

青鳥白吹風？黃國昌還原財劃法現場：綠跑票了

爆17歲女員工遭主管性侵後輕生　麥當勞回應了

麥當勞前工讀生爆遭主管性侵輕生　警回應

冷到沒完沒了！　下波恐創更低溫

棕髮哥被指尻頭統神　遭網肉搜、惡搞三餐

一番賞又爆藏籤　他包牌抓到3獎全消失

楊謹華在家出意外！

即／北市1男倒路邊「明顯死亡」已屍僵　路人驚嚇報案

曖昧到一半喜歡搞失蹤「星座Top 5」

涉虐童遭終身封殺　女教保員辯不當管教想調解

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！酷炫押著道歉

13歲女遭性侵懷孕　狼父判關25年鞭10下

韭菜翻車！　上櫃光通訊華星光爆2038.7萬違約交割

蹦闆拳賽遭酸「低頭找東西」！格鬥選手金鋼刀揭真相

更多

最夯影音

更多

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

【可愛腳腳側柱】等紅燈發現前車的側柱是狗腳腳！

「北宜林志玲」追違規駕駛　單手持槍喝斥就範畫面曝！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面