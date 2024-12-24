愛女遭麥當勞前主管無數次性侵　母淚問賴清德：何時還我們公道

▲北市麥當勞1名離職女員工疑遭主管性侵後輕生，母親說證據都有了，問賴清德「何時司法才能還我們一個公道」。（圖／123RF）

記者劉人豪／台北報導

台北17歲少女2022年開始在麥當勞打工，遭主管以排班權勢性侵，離職後罹患憂鬱症最終輕生。母親心碎發現，女兒遭遇無數次魔爪後，崩潰到開小帳與自己對話，母親也不滿明明有證據了，為何檢調還在調查，心碎問「賴清德總統：何時司法才能還我們一個公道」。

少女母親在Threads提到，無數次的性侵造成女兒無數次的崩潰，因找不到人訴苦，只好開小帳和自己對話，而加害者仍逍遙法外，「檢調要調查多久？明明證據都有了，為什麼還在調查？現在我女兒死了也還在查，這就是我們的司法嗎？賴清德總統：何時司法才能還我們一個公道」。

▲少女今年3月前往婦幼隊報案，稱在店內遭指侵。（圖／家屬提供）

從母親曝光的對話可見，少女寫道，「因為我在無數次的崩潰之後發現，讓情緒外露就意味著，有第二個甚至更多人要去分擔你的悲傷，我還是不喜歡那樣。所以我哭完了，就藏好了，有時候訴說悲傷比假裝快樂還難，快樂還是有，但其實還在痛苦，只是痛苦成為了秘密。」

另外，對於這起主管性侵案，麥當勞表示遺憾，今年3月就接獲離職員工申訴，立即調查確認，並於5月解雇性侵主管。目前，此案已由警方調查並移送檢方偵辦，相關事宜仍待司法進一步釐清。