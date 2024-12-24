保必保庇攜手大甲鎮瀾宮　線上點燈服務邁入第四年

▲大甲鎮瀾宮與保必保庇攜手推動線上點燈服務，至今累計已服務超過10萬名信徒。

圖、文／大甲鎮瀾宮提供

國內知名的宗教科技平台「保必保庇」與全臺代表性媽祖信仰中心大甲鎮瀾宮攜手合作的線上點燈服務，正式邁入第四年。這項創新的合作計畫自推出以來，深受全球信徒支持與肯定，為傳統宗教儀式注入科技活力，同時帶動信仰文化的數位化轉型。

科技結合信仰，服務全球信徒

大甲鎮瀾宮作為媽祖信仰的重要象徵，吸引了無數信徒前來參拜。然而，隨著現代人生活節奏加快，許多信眾因時間或距離限制，無法親自到廟宇參與點燈。與「保必保庇」的合作，將打破傳統的地域與時間限制，透過線上平台提供24小時隨時隨地的點燈服務，滿足全球信徒的需求，特別是海外華人對家鄉信仰的強烈情感連結。

四年合作成果亮眼，線上點燈服務創新高

自2021年首度合作以來，大甲鎮瀾宮與保必保庇攜手推動線上點燈服務，至今累計已服務超過10萬名信徒，遍及全球華人社群。無論是身處臺灣的信眾，還是遠在海外的華人，都能透過「保必保庇」線上宮廟服務平台，輕鬆參與媽祖的祈福儀式。

大甲鎮瀾宮與保必保庇攜手共創信仰新模式

大甲鎮瀾宮表示：「媽祖信仰不僅是地方文化，更是全球華人的精神支柱。我們很高興能與『保必保庇』合作，利用現代科技服務信徒，讓更多人能感受到媽祖的庇佑與祝福。」

保必保庇執行長也表示：「這次合作是我們推動宗教數位化的重要里程碑。我們致力於透過創新科技延續信仰文化，讓信徒無論身處何地，都能感受到傳統儀式的莊嚴與溫暖。」

四年堅持，科技傳遞信仰！保必保庇與大甲鎮瀾宮，邀您一起點亮媽祖祝福的光芒，守護全世界信徒的平安與幸福。

未來展望

未來，「保必保庇」將持續與更多宮廟合作，開發更多創新的線上宗教服務，例如祈福直播、虛擬遶境體驗、AI線上解籤等，進一步推動傳統信仰文化的全球化與現代化。

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