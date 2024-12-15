鎮瀾宮建醮烏魚子龍「百萬龍麟」被偷光！廟方大氣回應了

▲鎮瀾宮建醮活動擺放的「烏魚子龍」，被網友發現龍身上的烏魚子，在普渡還未結束就被偷個精光。（圖／截取自臉書社團我愛大甲媽）



記者白珈陽／台中報導

大甲鎮瀾宮時隔36年舉辦為期9天的重修慶成祈安七朝清醮大典，這次活動有一大亮點，在普渡現場有1條造價上百萬的「烏魚子龍」，相當氣派。今天（15日）是活動尾聲，但普渡尚未結束，烏魚子龍身上象徵龍鱗的烏魚子竟被民眾「偷光」，讓不少網友痛罵「沒有素質」。對此，廟方沒有計較，大氣回應「活動圓滿就好」。

網友在臉書社團指出，還沒等到開普結束，不到1分鐘的時間烏魚子就被偷得一乾二淨，很沒素質。其他網友說，「看到有人一口氣裝了10袋以上」、「事實證明人比鬼可怕」、「人在做，天在看」。

對於烏魚子龍身上的烏魚子被偷個精光，廟方回應「活動圓滿就好！」；警方說，未接獲有人報案。另外，當地民眾指出，其實活動現場供品，只要等到「普渡結束」，就會開放給信徒自行領取，沒想到在普渡結束前，烏魚子就被偷光，只能說「守規矩的人比較吃虧」。

▲烏魚子龍。（圖／鎮瀾宮提供）



▲廟方發揮巧思，以烏魚子代替龍鱗。（圖／民眾提供）



據查，大甲鎮瀾宮建廟迄今290多年歷史，民國77年曾舉行過1次「七朝清醮」酬謝神明，鎮瀾宮3年前進行廟宇整修，今年重修落啟，於是時隔36年，於今年12月7日至15日展開為期的重修慶成祈安七朝清醮大典。

今天是活動尾聲，昨晚鎮瀾宮在大甲體育場玉皇壇主壇舉行普渡法會，各式普品及逾8000份供品整齊擺設，場面盛大，現場更展出造型氣派的「烏魚子龍」，烏魚子龍全身貼滿烏魚子，是由10多名師傅一片一片親手貼上，代替龍鱗，造價破百萬元。