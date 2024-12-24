快訊／戲劇變化！劉靜怡白支持「綠不挺」　大法官被提名人將全未過

▲民進黨團大法官人事同意權案投票。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今日（24日）將進行大法官人事同意權案投票，若依據上周五三讀通過的最新憲訴法，則今日最少須通過2位被提名人，憲法法庭才可運作，但國民黨團已決定全數封殺、民眾黨團上午決議僅放行一人，便是劉靜怡；但稍早院會進行開票，113名立委全數領票，原本預估綠營會全力支持、也獲白營力挺的「廢死派」劉靜怡一人過關，但開票過程中出現戲劇性變化，已知51席綠委對劉靜怡投下反對票，因此全數大法官被提名人將可能皆未通過。

由於被提名人通過需要過半57票，院會上午9點9分已經開始投票，10點52分投票完畢，經議事人員計票後結果出爐，而此次票票入匭，並未發生上次有多位在野黨立委投錯票或缺席狀況。

此次7位大法官被提名人包括，正副院長被提名人張文貞、姚立明；政大法律系教授何賴傑、成大法律系教授陳財運、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中研院法律學研究所研究員廖福特、台大國發所教授劉靜怡。而民眾黨團決議僅通過劉靜怡一人、國民黨團則放話全數封殺廢死大法官，其中又以劉靜怡、廖福特二人廢死立場最為鮮明。

憲法訴訟法修正於上周五三讀通過，未來應經大法官法定總額（15人）三分之二以上參與評議，大法官法定總額過半數同意。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人。參與人數未達前項規定，無法進行評議時，得經大法官法定總額過半數同意，為不受理之裁定。另，三讀條文也規定，若真的沒有到達最低人數，即總統要在兩個月內補足提名，但並未規範立法院具體審理時間。

而立法院24日針對7位大法官人事同意權案，進行記名投票表決，若依照最新修法版本，此次至少須通過2位被提名人，而被提名人通過需要過半57票，但稍早進入開票階段，民眾黨團確實如預估，僅放行黨團總召黃國昌好友劉靜怡，但綠委全數對劉投下不同意票。