榨乾男學生！陸女校長「大10多歲」卻愛叫：壞蛋爸爸

▲女副校長謝佳雄與教過的學生發生關係。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖南寧鄉已婚的中學女副校長謝佳雄近日被舉報，與自己教過的男學生發展出婚外情，5年來發生了無數次性關係。事件會曝光，是因為女副校長不斷跟男學生討錢，並在男學生被榨乾要求還錢時拒絕，還誣告性侵，逼得男學生為了自保，以實名舉報的方式「自爆」。

男學生表示，女副校長大他10多歲，曾是他的中學老師，早在學生時代，他就覺得老師很漂亮、很有魅力，經常偷看老師；同時，老師也有發現他在偷看，曾誇他長得帥。

不過，男學生在校時並未與老師發生關係，是直到畢業之後，老師發現他事業有成，才主動開始追求他。過了這麼多年，男學生仍覺得老師很有魅力，兩人天雷勾動地火，很快在一起，發生關係的地點遍布酒店、汽車，以及住處。

從對話紀錄及檢舉信中也能看到，女老師雖然大男學生10多歲，卻很喜歡叫對方「爸爸」，平常親密的稱呼有「愛爸爸」「愛老公」以及「大壞蛋」，更表示要為男學生生孩子。

兩人在一起約5年，後來因為錢而鬧翻，男學生說，在一起的5年來，老師經常跟他討要金錢、珠寶等財物，他給對方的金錢加財物價值至少70萬元人民幣（約310萬元新台幣）。

後來，男學生遭遇財務危機，要求老師還錢，沒想到老師卻拒絕了他，還誣告他性侵。男學生為了自保，決定採取「自爆」的方式，向當地教育局實名舉報了老師，也才令此案曝光。

這起事件在網路上引起大量關注，湖南寧鄉市教育局23日通報，「經查，謝佳雄違反生活紀律，局黨委研究決定，給予其免職處理、黨內嚴重警告處分，調離現工作單位。」