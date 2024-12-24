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高醫大退場最後一舞！大同醫院獲「區域級特優機構」奪16獎

▲高雄市立大同醫院今年在NHQA國家醫療品質獎中創下全新里程碑 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市立大同醫院今年在NHQA國家醫療品質獎中創下全新里程碑 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市立大同醫院再度以卓越的表現贏得全國矚目！繼2023年榮獲「Newsweek全球最佳醫院」殊榮後，今年在NHQA國家醫療品質獎中創下全新里程碑，成為高市唯一榮膺「區域級特優機構」的醫院，並以1金、2銀、1銅、5標章等16項獎項亮眼成績，彰顯其在醫療品質及創新領域的優異表現。

本次榮獲金獎的大同福樂學堂日照中心計畫，聚焦於減少失智症長者走失風險，以預應式風險管理方法為核心，通過全面的訓練、家屬聯繫、資訊整合及走失演練，實現了失智症長者走失案例降至零的目標，家屬滿意度提升至100%，並締造了630天無走失紀錄的佳績。

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在醫學創新方面，大同醫院展現了國際接軌的決心與能力，導入人工智慧與大數據分析等先進科技，開發個人化治療方案並提升醫療效率。同時，透過智慧醫療平台的建設，醫院成功優化患者體驗，提升資源利用效率，成為醫療數位轉型的典範。

▲高雄市立大同醫院今年在NHQA國家醫療品質獎中創下全新里程碑 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

大同福樂學堂以預應式風險管理方法為核心，實現了失智症長者走失案例降至零的目標 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

同時，藥學科的智慧化創新管理亦屢獲殊榮，導入智能藥櫃與電子紙應用，顯著降低調劑錯誤率並提升工作效率，成為國內用藥安全與品質管理的標杆。此外，大同醫院與緯創合作開發的Health365 APP，融合智能健康管理與環保永續理念，不僅鼓勵員工維持健康生活，還積極響應國際永續發展目標（SDGs），為職場打造智慧化、低碳化的健康新生活。

大同醫院郭昭宏院長表示，在這次的榮耀背後，我們非常感謝所有醫護同仁的付出，正是因為大家的專業、用心與堅持，才讓大同醫院不斷的發光發熱屢獲佳績。郭昭宏院長進一步強調，每一位同仁都是高醫體系最寶貴的資產，這份成就是大家共同用心努力的結果。

隨著大同醫院即將面臨經營體制的調整，高醫體系深知這是邁向新篇章的重要契機。在這轉折關鍵之際，財團法人私立高雄醫學大學強調將秉持一貫初心，持續深化全人照護與推動醫療創新，將每一份肯定化為前行的動力，攜手開創醫療服務的新里程碑。同時以「需求在哪裡，高醫就在那裡」的核心理念，未來亦將順應時代脈動與階段性發展，承擔更多責任與使命，為全民健康福祉與醫療進步不懈努力，共同為打造「健康台灣」齊心努力！

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