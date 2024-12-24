高雄男過馬路遭機車撞飛！議員開砲：要死人才裝紅綠燈？

記者賴文萱／高雄報導

行人地獄又一樁！高雄一名行人曾男昨（23）日過馬路時，突遭一輛直行機車撞飛，與機車騎士雙雙倒地，騎士手腳受傷，行人則是雙腳骨折送醫。至於詳細肇事責任尚待警方進一步分析。

▲高雄男過馬路遭機車撞飛。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起事故發生在23日17時，經了解，27歲蔡姓騎士當時騎乘機車由保華二路直行，與當時步行穿越道路的75歲行人曾男發生碰撞，隨後蔡男再碰撞停車格內的自小客車後方。

警方表示，騎士手腳受傷、行人雙腳骨折，均送往802醫院，騎士酒測值為0，後續由交通分隊測繪現場後送交大進行判定。

▲▼高雄男過馬路遭機車撞飛，雙腿骨折，騎士也摔傷。（圖／記者賴文萱翻攝）

有關騎士肇事部分，違反道路交通管理處罰條例第44條第4項，未停讓行人先行通過因而肇事致人受傷，可處新臺幣7千2百元以上、3萬6千元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年。致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。

高雄市議員李雅靜指出，為了在鳳山區保華二路、鳳甲二路口設置紅綠燈，她跟當地里長至少爭取4年了，也一再強調，這個路口很危險，車禍事故不斷地持續發生，但卻被市府一再敷衍，推託紅綠燈是長期計畫！

李雅靜說，她辦理現場會勘提出短期計畫，要求設置「閃黃警示燈」，無奈會勘結論全部都是「不建議設置」。她尊重專業考量，但在專業的基礎上，是不是也要考量實際情況？難道真要如同里長所說，「一定要死人才裝嗎？」並向市府喊話，「請為我們裝設紅綠燈。」