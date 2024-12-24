股骨頭壞死塌陷新希望　髖關節置換手術麻醉一次來

▲嘉義長庚骨科陳俊良醫師，替病患進行雙側同時正前位髖關節置換手術術後關懷。（圖／嘉義長庚醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

54歲的劉先生長期雙側髖關節不適，起初他以為只是肌肉痠痛，直到情況惡化至幾乎無法行走，檢查後才知道雙側股骨頭壞死塌陷，必須進行髖關節置換手術，但由於傳統髖關節置換手術需要長時間的復健，且一次只能治療單側，諮詢下得知「正前位髖關節置換手術」的存在，於是來到嘉義長庚醫院接受陳俊良醫師協助，現已恢復日常活動。

嘉義長庚關節重建科陳俊良醫師解釋，正前位髖關節置換手術技術來自美國，目前在美國已被超過一半的醫師採用，但在台灣尚不普及。與傳統側開或後開手術相比，正前位手術有兩大優勢：首先，不需切斷臀肌，僅利用肌肉間隙進行關節置換，因此術後恢復快，手術當天便能下床；其次，手術時病人以平躺姿勢進行，較傳統側躺更舒適，並可同時進行雙側髖關節的消毒準備，縮短手術時間，醫師也能隨時使用X光機定位調整雙腳長度，選取最合適的人工關節大小及位置。

陳俊良醫師強調，微創人工髖關節置換的精髓在於盡量不損害肌肉，而非僅僅縮小外觀傷口。雙側同時正前位人工髖關節置換只需一次麻醉與手術，解決了過去需兩次住院、兩次手術和復健等困擾，不僅減少病人的壓力，也大大減輕家屬的負擔。

陳俊良提醒民眾，一旦出現髖關節疼痛症狀，應盡早尋求專業醫師診斷和治療，選擇最合適的治療方法。