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染上惡習「害死無辜妻」！雪梨雙屍案　台灣老公遭起底

▲▼陸女移民遭棄屍雪梨機場外　老公「來自台灣」下落不明。（圖／翻攝澳洲警方）

▲33歲的李卓君與陳嘉寶，雙雙陳屍雪梨機場附近。（圖／翻攝澳洲警方）

記者吳美依／綜合報導

澳洲雪梨雙屍命案，更多案情細節披露。根據警方報告，33歲台裔丈夫陳嘉寶（Jai-Bao “Rex” Chen）有著「嚴重且複雜」的犯罪史，多年前就曾因為運毒被捕、判刑，未料又染上賭博惡習，欠下巨額高利貸，不幸招致殺身之禍。不過，他的妻子直到死前，都對鉅額賭債毫不知情。

本月11日，來自中國的33歲李卓君（Zhuojun “Sally” Li）被發現陳屍雪梨機場附近「約瑟夫班克斯公園」，其丈夫陳嘉寶的遺體17日也在10公尺之外尋獲。

上周消息指出，陳嘉寶長期有賭博習慣，因為借高利貸欠下鉅額賭債，最新調查發現，其實他在多年前就有毒品犯罪紀錄。

《雪梨晨鋒報》取得警方報告顯示，2020年陳嘉寶在一次緝毒行動中被捕。他在一個名為「LeafedOut」的網站擔任運毒車手，使用暱稱為「虎克船長」（Captain Hook），服務頗受好評，卻也因此被臥底警察盯上。

2020年7月17日，陳嘉寶因為闖紅燈被攔下，車上與住家先後搜出大量毒品。當時，他持有過橋簽證（bridging visa）也就是過渡簽證，沒有正式工作，出示台灣駕照作為身分證明，並且宣稱藥物都是個人使用。

不過，警方調查結果指出，陳嘉寶是與車上女乘客一起從事毒品交易，而且此女並非妻子李卓君。警方指出，「供應違禁藥物是被告的唯一收入來源」，他的犯行「嚴重且複雜」，「透過網路平台宣傳並安排違禁藥物的供應。」

2020年11月，陳嘉寶承認持有或供應大麻的7項相關罪名，被判12個月社區矯正令。20個月之後的2022年7月，他再度因為提供毒品被定罪，判處18個月的社區矯正令。

雪梨雙屍新線索！傳台裔丈夫「積欠鉅額賭債」　妻子不知情

 
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