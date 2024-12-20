黑幫賣喪屍煙油2個月撈百萬！6人小組分工細膩　警連藥頭全抄了

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵7隊日前掌握1名北市竹聯幫旭仁會成員，私下找來同夥販售新型毒品「依托咪酯」，也就是俗稱的喪屍煙彈，並在新北市汐止區成立分裝工廠，將煙油填充至煙彈殼裡面後販售，每公克至少可以賣2千元，且分工細膩，從分裝、送貨至網路行銷都有人負責。

▲竹聯幫旭仁會成員涉組販毒集團，專賣俗稱喪屍煙彈的「依托咪酯」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，40歲的柯姓男子，平時以竹聯幫仁堂旭仁會成員自居，但是卻已其他同夥一起做起「毒煙油」生意，販售時下新興毒品「依托咪酯」，又俗稱喪屍煙彈，戕害國人身心，北市刑大偵7隊立刻展開調查。

專案小組蒐證至時機成熟後，循線溯源查緝毒品藥頭6人到案，警方發現柯嫌在新北市汐止區的家中成立毒品「依托咪酯」菸彈的分裝場，當場查扣依托咪酯原油(淨重952.33公克，可分裝476顆依托咪酯煙彈)、甘油、依托咪酯原油分裝瓶、空分裝瓶、分裝完成的依托咪酯煙彈、空煙彈、等證物。

警方發現，柯姓男子等人從事販售毒煙彈已經2個月，初步估計不法獲利上看百萬，且該集團分工細膩，從包貨、送貨以及網路行銷都有專人負責，警方訊後依《毒品危害防制條例》嫌移送地檢署偵辦。

警方指出，北市政府警察局刑事警察大隊呼籲民眾勿輕忽毒品危害，以毒品來紓壓，毒品不僅殘害個人健康，更引發犯罪問題，無法輕易擺脫，終生受毒癮控制及身體病痛所苦。市警局亦將全力查緝毒品防止危害，還給本市居民一個安居樂業生活環境。