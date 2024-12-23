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苗栗3車狂飆追逐撞一團！爆氣口角忘了車上有毒品...警察來了

▲苗栗頭份市昨深夜發生行車糾紛追逐撞車事故，當事人忙著吵架，忘記車上和身上藏有毒品而被查獲法辦。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗頭份市昨深夜發生行車糾紛追逐撞車事故，當事人忙著吵架，忘記車上和身上藏有毒品而被警方查獲法辦。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市昨（22日）深夜發生一起行車糾紛，雙方陣營的3輛車自市區追逐，曾姓男子自撞路口號誌桿後，范姓男子停車理論，不料曾男的鍾姓友人稍後開車抵達時，不慎又撞上范男的轎車，雙方大半夜爭吵，壓根兒忘記車上藏匿毒品，直到大批警力抵達時被查獲已來不及落跑，警方偵訊後今天依毒品危害防制條例移送法辦。

頭份警分局今天表示，昨天深夜11時14分接獲報案，指頭份市區有車輛高速追逐，並相繼往國道1號頭份交流道東側匝道方向行駛，警方立即出動快打部隊前往處理，最終在中正一路（苗124線）和124甲線（東側匝道）的T字路口，發現行車糾紛的3輛轎車。

▲苗栗頭份市昨深夜發生行車糾紛追逐撞車事故，當事人忙著吵架，忘記車上和身上藏有毒品而被查獲法辦。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗頭份市昨深夜發生行車糾紛追逐撞車事故，當事人忙著吵架，忘記車上和身上藏有毒品而被查獲法辦。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方調查，曾男、范男在頭份市區發生行車糾紛，追逐至事故地點時，曾男白色轎車直線失控自撞號誌桿，范男開的白色見狀停在車後理論，後來范男緩慢要往路邊停車，沒料到曾男的鍾姓男友人，駕黑色轎車到場關心，不慎又撞到范男轎車，事故造成曾男與乘客張男輕傷，送醫後無大礙。

警方說，3位駕駛酒測值0，但涉案人因為糾紛爭吵到面紅耳赤，忘記車上和身上攜帶毒品，直到警方盤查時已來不及逃逸，警方分別在范男車上查獲10包毒品咖啡包，在鍾男車上查獲11支彩虹菸、黃姓乘客坦承持有，雖然不排除可能牽涉毒品買賣糾紛，但相關涉案人都否認毒品買賣，全案今天依毒品危害防制罪嫌移送；至於是否涉及毒駕公共危險部分，待曾姓駕駛等人採尿送驗結果確定後再行移送。

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